Großes Projekt: Der FC Wittlingen modernisiert sein Sportheim

Der Wittlinger Fußballverein hat das Dach seines Sportheims saniert und ein Photovoltaikprojekt realisiert.
Die Investitionskosten in Höhe von 82.000 Euro konnte der FC Wittlingen nahezu vollständig refinanzieren, heißt es in einer Mitteilung der Firma DachEnergie Lörrach, die laut eigenen Angaben Vereine und Kommunen dabei unterstützt, Dachflächen wirtschaftlich und nachhaltig zu nutzen. Die Gesamtinvestition für beide Systeme beläuft sich auf knapp 130.000 Euro – gut 88.000 Euro für die eine Anlage und gut 29.000 Euro für die andere.