Großes Projekt: Der FC Wittlingen modernisiert sein Sportheim

Der Wittlinger Fußballverein hat das Dach seines Sportheims saniert und ein Photovoltaikprojekt realisiert.

Die Investitionskosten in Höhe von 82.000 Euro konnte der FC Wittlingen nahezu vollständig refinanzieren, heißt es in einer Mitteilung der Firma DachEnergie Lörrach, die laut eigenen Angaben Vereine und Kommunen dabei unterstützt, Dachflächen wirtschaftlich und nachhaltig zu nutzen. Die Gesamtinvestition für beide Systeme beläuft sich auf knapp 130.000 Euro – gut 88.000 Euro für die eine Anlage und gut 29.000 Euro für die andere.

Die Umsetzung des Projekts wurde laut der Mitteilung durch zwei Partner ermöglicht: Der Energieversorger FachEnergie übernahm die gesamte Investition für die beiden PV-Anlagen sowie zusätzlich einen Dachkostenanteil von gut 10.000 Euro. Die Firma DachEnergie war für die Planung, Installation und technische Umsetzung der Photovoltaikanlagen verantwortlich. Darüber hinaus sponsorte DachEnergie gut 10.000 Euro, also exakt den Betrag, der dem Verein als Eigenanteil verblieb, heißt es von Unternehmensseite.

Niedriger Eigenanteil für den Verein

Dadurch habe der FC Wittlingen die Dachsanierung mit einem außergewöhnlich niedrigen Eigenanteil realisieren können. Der Verein profitiere künftig von günstigen Stromkosten durch die Eigenverbrauchsanlage, regelmäßige Einnahmen durch die Dachnutzung sowie deutliche CO₂-Einsparungen.

Bereits geplant ist die nächste Ausbaustufe: In diesem Jahr soll die Warmwassererzeugung des Sportheims auf PV-Strom in Kombination mit Wärmepumpen umgestellt werden. Damit wolle der FC Wittlingen seinen Weg zu einem energieeffizienten und nachhaltigen Vereinsbetrieb konsequent fortsetzen.