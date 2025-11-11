Die Frauen und Transmenschen kamen mit Touristenvisa nach Deutschland. Hier mussten sie die Reisekosten als Schulden in Bordellen abarbeiten. Nun hat ein Prozess gegen ein Schleusernetzwerk begonnen.
Bielefeld - Mit dem Verlesen der Anklage hat vor dem Landgericht Bielefeld ein großer Prozess gegen ein mutmaßliches Schleusernetzwerk begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft zehn Männern und Frauen gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern, Zwangsprostitution und Geldwäsche vor. Sie sollen Frauen und Transmenschen aus Thailand nach Deutschland gebracht und sie dort zur Prostitution gezwungen haben. Mit der Arbeit in den Bordellen mussten die Opfer der Anklage zufolge ihre Reisekosten abbezahlen.