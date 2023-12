Großes Konzert zum Abschied: Dirigent Thomas Huber verlässt den Musikverein Meißenheim

1 Ein letztes gemeinsames Jahreskonzert wird der Musikverein mit seinem Dirigenten Thomas Huber am Samstag, 9. Dezember, in der Festhalle Meißenheim geben. Nach 26 Jahren wird Huber den Verein verlassen. Foto: Andreas Gauch

26 Jahre hat Thomas Huber den Takt beim Musikverein Meißenheim vorgegeben. Nach dem Jahreskonzert wird er den Taktstock ablegen. Im Gespräch mit unserer Redaktion wird deutlich, sowohl Dirigent als auch Musiker sind aneinander gewachsen.









Link kopiert



Die Musiker rund um Dirigent Thomas Huber sind seit einigen Wochen bereits fleißig am Proben. Am Samstag, 9. Dezember, steht das jährliche Winterkonzert des Vereins an – in diesem Jahr wird sich damit auch Dirigent Thomas Huber verabschieden. Zum Ende des Jahres wird er den Musikverein verlassen. Unsere Zeitung hat sich sowohl mit Huber, als auch mit Vereinsvertreter Fabian Schäfer unterhalten und nachgefragt, was beide Partien als Höhepunkte in den vergangenen Jahren empfunden haben und wie es nun weitergehen wird.