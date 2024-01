Großes Jubiläumsprogramm: Schwarzwaldverein Lahr feiert 150-Jähriges

1 Unter den Machern der Ausstellung zum Schwarzwaldverein herrscht Vorfreude (von links): Grafiker Jürgen Albrecht, Gabriele Bohnert und Silke Höllmüller vom Stadtmuseum, Gretje Treiber vom Amt für Stadtgeschichten, Andreas Kaufmann und Hans Schmidt vom Schwarzwaldverein, Fabian Oppermann (Stadtmuseum) und Elisabeth Kempf (Schwarzwaldverein). Foto: Schabel

Beim Schwarzwaldverein Lahr steht ein besonderes Jubiläum an. Dazu wird es ein umfangreiches Programm geben. Höhepunkt ist eine Sonderausstellung im Stadtmuseum, die gerade vorbereitet wird.









Eine Delegation des Schwarzwaldvereins um den Vorsitzenden Andreas Kaufmann traf sich am Montag mit dem Museumsteam, um Ideen für die Ausstellung auszutauschen. Allzu viele Details darüber mochten Kaufmann und Co. hinterher nicht verraten, die Schau solle schließlich eine Überraschung für die Besucher werden. Es solle aber um das Wandern gehen, den Schwarzwald, den Beitrag des Schwarzwaldvereins für seine touristische Erschließung und natürlich die eigene Vereinsgeschichte. Dabei aber nicht nur um die Lahrer Ortsgruppe, sondern auch um den Schwarzwaldverein insgesamt, der 1864 in Freiburg aus der Taufe gehoben wurde. Bereits zehn Jahre später folgte die Lahrer Sektion, die eine der ältesten Ortsgruppen ist, wie Kaufmann und sein Vorstandskollege Hans Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion betonten.