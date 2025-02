Die Ebinger Narrenzunft Schlossbergturm feiert am Wochenende ihr 40-jähriges Bestehen.

40-Jahr-Jubiläum feiert die Narrenzunft SchlossbergturmAlbstadt-Ebingen 1985 von Freitag, 14. Februar, bis Sonntag, 16. Februar.

Weil das Rahmenprogramm dieses Jubiläumswochenendes in der Ebinger Festhalle und Umgebung stattfindet, wird die Hohenzollernstraße bereits von Donnerstagnachmittag, 13. Februar, ab 17 Uhr bis zum Ende des Jubiläumswochenendes am Sonntagabend, 16. Februar, vollständig gesperrt, meldet die Stadtverwaltung.

Lesen Sie auch

Am Freitagabend, 14. Februar, findet von 19 bis etwa 21.30 Uhr ein Nachtumzug statt, der sich bereits ab 18 Uhr in der Hohenzollernstraße und Umgebung aufstellt. Ab 19 Uhr bewegt sich der Umzug über Hohenzollernstraße, Grüngrabenstraße, östliche Schütte und Obere Vorstadt, durch die Fußgängerzone Marktstraße über den Kurt-Georg-Kiesinger-Platz und über die Grüngrabenstraße zurück zur Hohenzollernstraße. Aufgelöst wird der Umzug anschließend im Bereich Sigmundstraße und Hohenzollernstraße.

Wegen des Umzuges sind am Freitag, 14. Februar, ab 17 Uhr die Straßen, durch die der Umzug führt, für jeden Verkehr gesperrt und erst nach Auflösung des Umzugs wieder befahrbar.

Der Büttel ist die jüngste Figur der Narrenzunft Schlossbergturm. Foto: Eyrich

Am Sonntag, 16. Februar, findet im Rahmen des Vereinsjubiläums der alljährliche Fasnetsumzug statt, der diesmal allerdings über 70 Gruppen von Hästrägern umfasst. Der Umzug selbst stellt sich ab 12 Uhr auf, beginnt gegen 13.30 Uhr und nimmt denselben Verlauf wie der Nachtumzug am Freitag. Auch am Sonntagnachmittag sind die Straßen, durch die der Umzug führt, für den Verkehr gesperrt und erst nach Auflösung des Umzuges gegen 18 Uhr wieder befahrbar.

Aufgrund des Jubiläumswochenendes werden die Bushaltestellen Bürgerturm in der Fußgängerzone Bahnhofstraße ab Donnerstag, 13. Februar, bis einschließlich Sonntag, 16. Februar, vom Buslinienverkehr nicht angefahren. Ersatzhaltestellen sind in der Gartenstraße vor Gebäude 16 respektive an der Osttangente auf Höhe des Treppenaufgangs Bitzer Steige eingerichtet.

Die Kinderfasnet und der Jubiläumsabend sind für Samstag, 15. Februar, in der Festhalle Ebingen geplant, und dort wird auch nach dem Umzug am Sonntag gefeiert. Ein Barzelt ergänzt die Festhalle.