Großes Jubiläum: Die Stadtmusik Kandern blickt auf 150 Jahre gelebte Musikgeschichte zurück

Ein stolzes Jubiläum feiert die Stadtmusik Kandern: Seit 150 Jahren prägt der Verein das kulturelle Leben der Stadt. Ein Blick auf die wechselvolle Geschichte.

Hinter der Stadtmusik liegen 150 Jahre voller Höhepunkte, Herausforderungen, tiefgreifender Veränderungen und gelebter Musikgeschichte. Eines ist jedoch im Laufe der Jahrzehnte stets unverändert geblieben, nämlich die Freude am Musizieren, eine gute Kameradschaft und die Pflege der Gemeinschaft. Welchen Stellenwert die Stadtmusik Kandern hat, verdeutlicht gegenüber unserer Zeitung Bernhard Winterhalter, Alt-Bürgermeister, Ehrenvorsitzender und Präsident der Stadtmusik: „Heute ist der Verein nicht mehr aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben in Kandern wegzudenken.“

Das große Jubiläum feiert der Traditionsverein am Samstag und Sonntag im Festschopf in Riedlingen. Dabei wird Winterhalter beim Festabend am Samstag, 13. Juni, die Festansprache halten und die Historie des Vereins beleuchten. Der ehemalige Bürgermeister ist geradezu prädestiniert dazu, denn er ist nicht nur ein passionierter Lokalhistoriker, sondern er war auch 35 Jahre leidenschaftlicher Musiker im Kanderner Blasorchester und stand zudem fast 20 Jahre an der Vereinsspitze als stellvertretender Vorsitzender und als Vorsitzender, ehe er dann 1998 bei seinem Ausscheiden für sein Wirken zum Ehrenvorsitzenden und Präsidenten ernannt wurde.

Das Zusammentragen von historischen Daten und Fakten kommt einer Dokumentation des Lebens und Wirkens eines Vereins für die folgenden Generationen gleich. Daher wissen auch Vorsitzender Alexander Bissinger und sein Stellvertreter Frank Beck die Arbeit von Bernhard Winterhalter zu schätzen, wie sie gegenüber unserer Zeitung deutlich machten. Beide haben jüngst in einem Interview mit der Oberbadischen die aktuelle Situation des Vereins beleuchtet, der nach einem zweijährigen Stillstand 2019 durch die maßgebliche Initiative Bissingers wiederbelebt wurde.

Musikgesellschaft als Vorläufer der Stadtmusik

Schon viele Jahre vor der offiziellen Gründung der Stadtmusik Kandern, nämlich 1815, gab es in der Töpferstadt eine Musikgesellschaft. Sie war quasi der Vorläufer der Stadtmusik, wie Winterhalter in Unterlagen des Staatsarchivs Freiburg eruiert hat. Nach einer mehrjährigen Unterbrechung der Vereinstätigkeit wurden die Aktivitäten 1832 wieder aufgenommen, dieses Mal jedoch als Musik- und Gesangverein. Deshalb gibt der Kanderner Männergesangverein 1832 als sein Gründungsjahr an. Von 1840 an ist in der Chronik vom Verein Bergmusik die Rede. Laut Winterhalter rührt dies daher, dass seinerzeit viele im Kanderner Bergwerk tätigen Arbeiter aktive Musiker waren, während der Obersteiger den Dirigentenstab schwang. 1868 musste die Bergmusik ihren Spielbetrieb einstellen, weil der musikalische Leiter starb und kein Nachfolger gefunden wurde.

Bernhard Winterhalter, Präsident der Stadtmusik und passionierter Lokalhistoriker Foto: Siegfried Feuchter

Die eigentliche Geburtsstunde der Stadtmusik Kandern war dann 1876, also vor 150 Jahren. Während der beiden Weltkriege war die Vereinstätigkeit mehrere Jahre unterbrochen. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte 1919 dann wieder die Probenarbeit ein.

Ein wichtiges Datum in der Vereinsgeschichte war das Jahr 1926, als die Stadtmusik mit einem großen Verbandsmusikfest und 22 teilnehmenden Vereinen sowie einem Wertungsspiel ihr 50-jähriges Bestehen feierte. „Viele Auftritte für die Stadt mit Promenadenkonzerten, Nachmittags- und Abendkonzerten, Gartenkonzerten und Konzerten für die Feriengäste bestimmten in all den Jahrzehnten das Jahresprogramm“, stellt Winterhalter in seinem vereinsgeschichtlichen Exkurs fest. 1928 hatte die Stadtmusik, die bis dahin ein reines Blechblasorchester war, ihre ersten Holzblasinstrumente angeschafft. Dadurch habe sich der Klangkörper verbessert, erklärt der Stadtmusik-Präsident.

Plakette zum „100-Jährigen“

Ein wichtiges Datum markiert auch das Jahr 1931, als das erste Weihnachtskonzert veranstaltet wurde. Diese Konzerte etablierten sich und fanden bis vor kurzem statt. Laut Bernhard Winterhalter, der vor wenigen Jahren auch eine neue Satzung für die Stadtmusik ausgearbeitet hat, waren sie stets der musikalische Höhepunkt im Vereinsleben. Fester Bestandteil im Laufe der Jahrzehnte war auch die Teilnahme an den Wertungsspielen, bei denen das Kanderner Blasmusikorchester jeweils gut abschnitt.

Einer der Höhepunkte im Vereinsleben der Stadtmusik Kandern war 1976 die Verleihung der seltenen und hohen Auszeichnung „Pro Musica Plakette“. Foto: Bernhard Winterhalter

Während des Zweiten Weltkriegs ruhten die Vereinsaktivitäten, da fast die Hälfte der Musiker Kriegsdienst leisten musste. Erst 1947 gab es einen Neubeginn. Tradition hatten auch die von 1975 bis 1998 von der Stadtmusik veranstalteten Bierfeste im Innenhof der Riegeler Bierablage in Kandern.

Unsere Empfehlung für Sie Bernhard Winterhalter in Kandern Lokalhistoriker mit Leib und Seele Auf einen Kaffee mit Bernhard Winterhalter, der 16 Jahre populärer Bürgermeister seiner Heimatstadt war, kommt gut gelaunt zum Gespräch.

Ein besonderer Höhepunkt im wechselvollen Vereinsleben war 1976 nach Angaben von Winterhalter die Verleihung der seltenen Auszeichnung „Pro Musica-Plakettte“ durch Bundespräsident Walter Scheel. Anlass war damals das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen.

Programm

Die Stadtmusik

feiert ihr großes Jubiläum am Samstag, 13. Juni, ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) im Festschopf Riedlingen mit Ansprachen und Musik sowie am Sonntag, 14. Juni, ab 10.30 Uhr mit Frühschoppen- und Mittagskonzert.