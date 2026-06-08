Großes Jubiläum: Die Stadtmusik Kandern blickt auf 150 Jahre gelebte Musikgeschichte zurück

Ein stolzes Jubiläum feiert die Stadtmusik Kandern: Seit 150 Jahren prägt der Verein das kulturelle Leben der Stadt. Ein Blick auf die wechselvolle Geschichte.
Hinter der Stadtmusik liegen 150 Jahre voller Höhepunkte, Herausforderungen, tiefgreifender Veränderungen und gelebter Musikgeschichte. Eines ist jedoch im Laufe der Jahrzehnte stets unverändert geblieben, nämlich die Freude am Musizieren, eine gute Kameradschaft und die Pflege der Gemeinschaft. Welchen Stellenwert die Stadtmusik Kandern hat, verdeutlicht gegenüber unserer Zeitung Bernhard Winterhalter, Alt-Bürgermeister, Ehrenvorsitzender und Präsident der Stadtmusik: „Heute ist der Verein nicht mehr aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben in Kandern wegzudenken.“