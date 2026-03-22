Großes Interesse in Rottweil: Ansturm auf Landesgartenschau-Rundgänge – begeistert vom Baufortschritt

Riesiger Andrang beim Landesgartenschau-Rundgang mit dem Rottweiler Oberbürgermeister: Mehr als 100 Interessierte standen auf der Warteliste.
Im Stadtgraben wird die Landesgartenschau langsam greifbar. Am Musikpavillon wird kräftig gearbeitet, die Flächen davor lassen staunen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es hier noch schöner werden kann, als es bisher schon war“, sagt eine Teilnehmerin des Landesgartenschaurundgangs mit Oberbürgermeister Christian Ruf am Samstagnachmittag und schaut sich entzückt um.