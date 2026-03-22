Großes Interesse in Rottweil: Ansturm auf Landesgartenschau-Rundgänge – begeistert vom Baufortschritt

Riesiger Andrang beim Landesgartenschau-Rundgang mit dem Rottweiler Oberbürgermeister: Mehr als 100 Interessierte standen auf der Warteliste.

Im Stadtgraben wird die Landesgartenschau langsam greifbar. Am Musikpavillon wird kräftig gearbeitet, die Flächen davor lassen staunen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es hier noch schöner werden kann, als es bisher schon war“, sagt eine Teilnehmerin des Landesgartenschaurundgangs mit Oberbürgermeister Christian Ruf am Samstagnachmittag und schaut sich entzückt um.

Das Interesse ist groß an den Rundgängen. Drei Stück waren für Samstag eingeplant, jeweils mit gut 50 Teilnehmenden. Alle waren in Windeseile ausgebucht. 100 Leute standen auf der Warteliste.

So hatte man spontan beschlossen, am Sonntag zwei zusätzliche Führungen anzubieten, um der großen Nachfrage gerecht werden zu können. Die Teilnehmer waren begeistert – auch vom Baufortschritt auf dem Gelände.

Ruf bittet um Verständnis und Geduld

Große Erdbewegungen gibt es derzeit im Stadtgraben unter der Hochbrücke. Hier wird nicht nur der Rampenweg angelegt, sondern das Gelände für den Kaskadenweg terrassiert. Die Führungsteilnehmer konnten sich die Arbeiten aus nächster Nähe anschauen und ließen sich die Planungen ausführlich erklären.

„Ich freue mich über das große Interesse. Die Baustelle live vor Ort zu sehen und mitzubekommen, wie sie sich entwickelt, das ist schon etwas Besonderes“, sagte Ruf, der auch darauf einging, dass die Baumaßnahmen in der Stadt eine Belastung für alle Menschen in der Stadt seien. Er bat um Verständnis und Geduld. Man könne bereits jetzt sehen, was Schönes und Gutes entstehe.

„Inseln“ entstehen

Die Maßnahmen für die Landesgartenschau werden mit 50 bis 60 Prozent bezuschusst. Zwar müsse der andere große Teil aus dem Stadtsäckel bezahlt werden, aber durch die Landesgartenschau seien eben Infrastrukturmaßnahmen möglich, die Rottweil allein nicht stemmen könnte, machte er deutlich. „Und die sind ein echter Mehrwert für uns Bürger der Stadt“, betonte der OB.

Ganz wichtig sei auch, die Landesgartenschau immer im Zusammenhang mit der Innenstadt zu denken. „Wir brauchen eine attraktive historische Innenstadt, in der etwas geboten ist, damit die Besucher ein Bild und Geschmack von unserer Stadt bekommen“, so Ruf, der informierte, dass auch in der Stadt so genannte „Landesgartenschau-Inseln“ entstehen. Beispielsweise am Hochturm die Gärten der Partnerstädte, im oberen und unteren Kameralamtsgarten, oder die Blumenhalle in der Lorenzkapelle, um nur einige zu nennen.

Wann wird die Landesgartenschau eröffnet?

Auch durch die Hängebrücke erhofft man sich Synergien. Man sei derzeit wegen eines Kombitickets mit Brückenbesichtigung im Gespräch, so Ruf.

Da sich das Landesgartenschaugelände förmlich an die Innenstadt anschmiege, werde es zu einem Standortfaktor, der für das Wohnen in der historischen Innenstadt einen großen Vorteil biete.

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Von großem Interesse war, wann die Schau eröffnet wird. Die große Frage sei, ob vor oder nach Ostern, informierte der OB über die Überlegungen. Vor Ostern sei einerseits gut, da man dann die Osterferien, in denen viele Leute nicht in den Urlaub fahren würden, „noch mitnehmen“ könne. Andererseits sei Ostern 2028 recht früh und Anfang April die Vegetation eben noch nicht so weit gediehen. Kurzum: Einen Eröffnungstermin gibt es noch nicht.

Mühelos in die Innenstadt gelangen

Auf dem Weg durch den Stadtgraben hinunter zum Neckar informierte Ruf die Teilnehmer über diverse Maßnahmen. So wurden die bestehenden Hangwege ertüchtigt, der Rampenweg wird derzeit angelegt, und auch die Vorbereitungen für den Baustart der Landesgartenschaubrücke, der im Sommer erfolgen soll, laufen bereits.

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Mit der Landesgartenschaubrücke und dem neuen Weg vom Bahnhof in den Stadtgraben gebe es nicht nur für die Bewohner der Au oder aus Göllsdorf eine tolle Anbindung an die Innenstadt, sondern eben auch für alle, die vom Bahnhof kommen und ohne riesigen Anstieg über den Aufzug an der Hochbrücke mühelos in die Innenstadt gelangen können.

Biber bereitet schlaflose Nächte

Marlene Reichegger vom Regierungspräsidium und Peter Geitz vom gleichnamigen Planungsbüro nahmen die Teilnehmer am Neckar in Empfang und informierten über den Stand der Revitalisierung.

Die Weiden am Neckar sprießen bereits zur Freude aller, doch der Biber sorge für manche schlaflose Nacht. „Wenn der Biber die neuen Triebe frisst, dann ist die komplette Uferbefestigung kaputt“, machte Geitz deutlich. Deswegen arbeite man jetzt mit Biberschutzzäunen. Und es sind Futterstellen eingerichtet, an denen der Biber wahre Delikatessen bekommt, damit er die Weiden, die noch drei Jahre wachsen müssen, damit sie aus dem Gröbsten raus sind, in Ruhe lässt.

Nächste Info am 24. März

Der Neckar plätschert bereits munter in seinem revitalisierten Bett vor sich hin. Unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten in den verschiedenen Bereichen kann man durchaus schon erkennen. „Aber das Gewässer braucht noch ein bisschen Zeit für die Entwicklung“, so Marlene Reichegger.

Wer noch mehr zur Landesgartenschau, den Maßnahmen, Veranstaltungen und zum Ehrenamt wissen möchte, der kann sich am Dienstag, 24. März, um 19 Uhr im Kapuziner informieren.