Großes Interesse an Veranstaltung: Lahrer Volksbank blickt auf ein gutes 2025 zurück

Neben Aus- und Rückblick wurden auch aktuelle Entwicklungen, nicht zuletzt aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz, auf der Mitgliederversammlung aufgegriffen.
Ein moderiertes Gespräch ist immer die bessere Alternative, wenn es um Zahlen, Fakten und Werbung in eigener Sache geht. Die Mitgliederversammlung der Volksbank Lahr am Freitagabend in der Mehrzweckhalle war, angesichts der bis auf den letzten Platz besetzten Reihen, für die Besucher interessant und vor allem aufgrund der Dialoge entsprechend unterhaltsam.