Großes Interesse am Rechenzentrum: Für 16 Millionen Euro entsteht am Lahrer Flugplatz „ein Stück IT-Zukunft“

Der Rohbau für das neue Rechenzentrum am Flugplatz steht. Das Richtfest nutzten zahlreiche potenzielle Kunden aus der Wirtschaft, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
140 Gäste, überwiegend aus der Lahrer Wirtschaft, waren am Dienstag in die Einsteinallee am Flugplatz gekommen, um den fertigen Rohbau des neuen Rechenzentrums zu begutachten. Das Interesse war so groß, dass die Gäste zum Parkplatz von Zalando gelotst wurden, von wo sie mit einem Shuttle zur Baustelle gebracht wurden. Das sogenannte „Summer Opening“ war die einzige Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen des Hightech-Werks zu blicken. Denn künftig haben hier nur befugte Personen Zutritt.