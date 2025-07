Wie immer ging am Ende kein Spieler auf dem Vollmaringer Sportplatz leer aus. Denn bei der Siegerehrung erhielten alle Teams einen Pokal und jeder Spieler eine Medaille. Wie der SVV-Ehrenvorsitzende und Turnier-Organisator Jürgen Kistner betonte, „sind an diesem Tag alle Teilnehmer Sieger“.

Gleichzeitig freute er sich, dass 21 Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg nach Vollmaringen gekommen waren. „Das Turnier hat für uns einen hohen Stellenwert“, wusste der Turnierchef aber auch, wie sehr die Teilnehmer dem Event schon seit Wochen entgegengefiebert hatten“.

Lesen Sie auch

Doch auch sportlich hat sich das Niveau im Laufe der Jahre gesteigert. Jürgen Kistner weiß: „Da sind schon gute Mannschaften dabei.“

Spaß und Bewegung

Im Vordergrund sollen aber vor allem Spaß und Bewegung stehen, während der SV Vollmaringen mit seinen rund 50 Helfern für den passenden Rahmen und einen reibungslosen Turnierablauf sorgte. Zusammen mit den bewährten Mitstreitern Klaus Illiger, Norbert Nesch und Ludwig Krespach hatte Jürgen Kistner die Organisation übernommen. Wie der Ehrenvorsitzende nicht ohne Stolz feststellte, „steht der Sportverein voll hinter dem Turnier“. Bereits seit Jahren ist die Förderung der Inklusion fest in der Satzung verankert.

Unsere Empfehlung für Sie Ehrung für SV Vollmaringen In Sachen Inklusion ist dieser Verein einfach einmalig Alles begann 1986 mit einem Sportfest für behinderte und nichtbehinderte Kinder. Seitdem ist die Kooperation des SV Vollmaringen mit der Lebenshilfe stetig gewachsen. Für dieses Engagement bekam der SV jetzt eine hohe Auszeichnung.

Zum guten Gelingen des Turniertages gehörte neben der Bewirtung durch die SV-Breitensportler auch der bereits obligatorische Auftritt der Vollmaringer Musikanten. Die spielten auf dem Rasen und unter Leitung von Carsten Bohne bekannte Melodien wie „An Tagen wie diesen“ – oder vor den Finalspielen wie immer die Deutsche Nationalhymne.

Rekordverdächtige Beteiligung

Mit von der Partie war ebenfalls das Sportmobil der Württembergischen Sportjugend, wobei sich vor allem das Fußball-Dart als echter Renner erwies.

Mit Blick auf die rekordverdächtige Beteiligung wurde in diesem Jahr auf drei Kleinspielfeldern gespielt. Und auch der Turniermodus war so ausgerichtet, dass alle Mannschaften den größtmöglichen Spielspaß haben. So startete das Turnier für Menschen mit Handicap am Samstagmorgen mit einer Qualifikationsrunde, und abschließend wurde das Teilnehmerfeld in eine Champions-League, eine Europa-League sowie eine Conference-League aufgeteilt – also gerade so wie auch im großen Fußballzirkus.

SV Zimmern I setzt sich durch

In der Champions-League setzte sich im Finale der spielstarke SV Zimmern I mit 4:1 gegen den Titelverteidiger SV Deckenpfronn I durch, während in der Europa-League die SWW Dornstetten I nach einem 1:0-Erfolg gegen die LH Offenburg den Finalsieg feierte. Groß war der Jubel aber auch beim CFR Pforzheim nach dem 2:0-Finalsieg über den SV Zimmern II.

Im Finale der Champions-League setzte sich der SV Zimmern I gegen den Titelverteidiger aus Deckenpfronn durch. Foto: Uwe Priestersbach

Bei der anschließenden Siegerehrung dankte Jürgen Kistner allen, die zum Gelingen des Turniers beigetragen hatten – und fügte hinzu: „“Wir sind in Vollmaringen eben auch ein eingespieltes Team“. Und weil der SV Vollmaringen im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, kündigte der Ehrenvorsitzende ein „Turnier außer der Reihe“ an. „Wir haben sehr positive Rückmeldungen erhalten und alle wollen im nächsten Jahr wieder kommen“, freute er sich über die tolle Resonanz.

Ein dickes Lob gab es aber auch für den Turnier-Organisator, denn wie Ortsvorsteher Daniel Steinrode bei der Siegerehrung unterstrich, „würde es diese Inklusionsarbeit in Vollmaringen ohne Jürgen Kistner nicht geben“.