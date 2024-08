1 Zum Herbstmissionsfest werden am 8. September mehrere Tausend Menschen in Bad Liebenzell erwartet. Foto: Luis Guerreiro

Am Sonntag, 8. September, gibt es ein buntes Programm. Die Gäste feiern das 125-jährige Bestehen der Organisation.









In Bad Liebenzell steht ein großes Glaubensfest vor der Tür: Zum Herbstmissionsfest lädt die Liebenzeller Mission am Sonntag, 8. September, in das Großzelt auf ihrem Gelände in Bad Liebenzell ein.