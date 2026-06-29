Großes Fest: Taufe am Oberdigisheimer Stausee – Der Glaube ist wie eine Schwimmweste

Eine besondere Premiere und ein hoher Festtag obendrein: Zwölf Kinder der evangelischen Kirchengemeinden vom Großen Heuberg sind am Sonntag am Oberdigisheimer Stausee getauft worden.

Ein herrlicher Sommermorgen am Oberdigisheimer Stausee. Die Sonne strahlt, Libellen schwirren, die Vögel zwitschern. Zig Schmetterlinge tummeln sich auf den Pflanzen am Wasser – was für eine Idylle. Die ersten Stammgäste sind schon da und wundern sich. Das Pfarrer-Ehepaar Philipp und Simone Haas ist zu sehr früher Tagesstunde vor Ort – in munterer Geschäftigkeit.

Die beiden haben körbeweise bunte Sommerblumen im Gepäck, Vasen, Kerzen in schönen Gläsern und viel blauen Glitzerstoff. Dazu einen überdimensionalen Plüschfisch und einen neongelben Schwimmring aus Plastik. Simone Haas trägt rosafarbene Gummisandalen zum Sommerkleid und eine Taucherbrille, ihr Mann Badehose und Schwimmschuhe. Was ist denn hier los?

Logenplatz auf dem Wasser

Der Grund für den frühen Besuch des beliebten Tieringer Pfarrerpaares und seine ungewohnte Sonntagsbekleidung ist nicht etwa ein Badeausflug. Nein, am Stausee werden heute zwölf Kinder getauft. Das erste Tauffest aller evangelischen Kirchengemeinden auf dem Großen Heuberg – also für Meßstetten, Hossingen, Tieringen, Oberdigisheim, Unterdigisheim und Nusplingen – ist damit „in the books“, wie man so schön sagt. Festlich gekleidete Familien haben sich am Ufer versammelt, die Täuflinge sind zwischen elf Jahren und drei Wochen alt. Freudige Erwartung ist zu spüren, ein bisschen Aufregung kommt auch hinzu. Ein paar aufmerksame Schwimmer beobachten die Szenerie vom Wasser aus. Ein Logenplatz.

Ein Pfarrer in Badehose, die Pfarrerin in Badesandalen: Simone und Philipp Haas erhielten viel Lob für den besonderen Tauf-Gottesdienst. Foto: Katja Weiger-Schick

Kein Wunder, dass auch die Posaunenchöre aus Tieringen-Oberdigisheim und Meßstetten gekommen sind, um für den sprichwörtlich guten Ton zu sorgen. Denn was wäre solch ein Anlass ohne Musik? Die Mitglieder der DLRG Meßstetten indes drehen auf dem See auf Stand-up-Paddles ihre Runden. Sicherheit geht an einem Festtag vor, bei dem Kinder am Wasser die Hauptrolle spielen. Die Wiesen rund um den Treppeneinstieg füllen sich zusehends. Kein Wunder, dass rund um den See Parkplätze schnell Mangelware werden an diesem von der Sonne verwöhnten Sonntag.

Ein Schnorchel, für die Luft zum Atmen

Passend zu der sommerlichen Szenerie am See lautet das Motto: „Eintauchen ins Leben“. Der Tieringer Pfarrer und seine Frau, die im Kirchenbezirk Balingen eine Profilstelle für Projekte und besondere Angebote innehat, schaffen gleich zu Beginn des Gottesdienstes eine wertschätzende Atmosphäre, die es den Besuchern leicht macht, sich wohlzufühlen – egal ob Kinder, Eltern, Paten oder Großeltern.

Das Eröffnungslied passt dazu wunderbar: „Einfach spitze, dass Du da bist.“ In der Predigt geht das Pfarrer-Ehepaar darauf ein, dass Kinder vom Leben mit vielen Wassern gewaschen würden: mit dem Wasser des Besitzens, des „Keine-Zeit-Habens“, des „Höher-Schneller-Weiters“. Deshalb, so Simone Haas, möge auch ein anderes Wasser auf sie herabfließen: das Wasser der Freundschaft, der Gemeinschaft und des Friedens. Wasser, so betont die Pfarrerin eindringlich, mache Freude und lösche Durst, gerade bei Hitze. Es berge aber auch viele Gefahren. Philipp Haas hingegen spricht von den Sonnenstrahlen, die Licht zum Leben schenken und das Wasser durchdrängen. Der Schnorchel, den seine Frau mitgebracht hat, bringt die Luft zum Atmen. Der Glaube an Gott, betont ihr Mann, sei wie eine Schwimmweste: Er gebe Sicherheit und Schutz.

Zwölf Taufkerzen für zwölf Kinder. Foto: Katja Weiger-Schick

Taufe für das Kuscheltier

Die Taufkinder lassen gemeinsam auf dem Glitzerstoff einen großen Fischschwarm schwimmen. Dieser steht für die Gemeinschaft, in die sie mit der Taufe aufgenommen werden. Sichtlicher Beweis dafür sind die feierlich aufgereihten Taufkerzen der Kinder. Dann folgt ein festlicher Moment: Die beiden Pfarrer taufen die Kinder parallel an der Seetreppe, je nach Wunsch am oder sogar im Wasser. Simone Haas tauft, flexibel, wie sie ist, bei einem Kind sogar das Kuscheltier mit.

Unsere Empfehlung für Sie Stausee Oberdigisheim Hauptsache keine Panik Immer öfter steht die Sicherheit beim Badespaß im Fokus. Die DLRG wünscht sich, dass Badegäste die grundsätzlichen Verhaltensregeln befolgen.

Viel Lob gibt es anschließend für den fröhlich-bunten Gottesdienst. „Eine großartige Erinnerung fürs Leben“, da ist sich eine Familie einig. Simone und Philipp Haas haben unglaublich viel Herzblut in die Vorbereitung fließen lassen: „Dafür sind wir ihnen sehr dankbar.“