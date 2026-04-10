Großes Fest auf den Schabelhöfen: Musikverein Riedöschingen feiert 125-jähriges Bestehen

Das Jubiläum ist Anlass für eine fünftägige Feier vom 14. bis 18. Mai mit einem vielfältigen Programm. Höhepunkte sind das Bezirksmusikfest und ein Projektchor.
Der Musikverein Riedöschingen hat dieses Jahr allen Grund zu feiern: Er wird 125 Jahre alt und richtet daher auf den Schabelhöfen von 14. bis 18. Mai ein großes Jubiläumsfest in Verbindung mit dem Bezirksmusikfest aus. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Der 14-köpfige Festausschuss hat alle Hände voll zu tun, um vier Tage Festbetrieb zu organisieren. Der Verein will unter dem Motto „Tradition trifft Taktgefühl“ ein abwechslungsreiches Programm rund um die Musik auf die Beine stellen.