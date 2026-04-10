Großes Fest auf den Schabelhöfen: Musikverein Riedöschingen feiert 125-jähriges Bestehen

Das Jubiläum ist Anlass für eine fünftägige Feier vom 14. bis 18. Mai mit einem vielfältigen Programm. Höhepunkte sind das Bezirksmusikfest und ein Projektchor.

Der Musikverein Riedöschingen hat dieses Jahr allen Grund zu feiern: Er wird 125 Jahre alt und richtet daher auf den Schabelhöfen von 14. bis 18. Mai ein großes Jubiläumsfest in Verbindung mit dem Bezirksmusikfest aus. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Der 14-köpfige Festausschuss hat alle Hände voll zu tun, um vier Tage Festbetrieb zu organisieren. Der Verein will unter dem Motto „Tradition trifft Taktgefühl“ ein abwechslungsreiches Programm rund um die Musik auf die Beine stellen.

Los geht das Fest am Vatertag, 14. Mai, an dem viele Wanderer in und um die große Festscheune von Landwirt Thomas Guth auf den Schabelhöfen erwartet werden. Der Musikverein aus Bargen spielt zum Frühschoppen auf, bevor die offizielle Festeröffnung mit Bürgermeister und Schirmherr Markus Keller um die Mittagszeit erfolgt. Die Musiker aus Grüningen übernehmen die Unterhaltung am frühen Nachmittag, bevor die „Dörfle-Musikanten“ ab 15 Uhr die Gäste mit traditioneller Blasmusik aus dem Hegau unterhalten.

Nachdem am Freitag ein Tag Festpause eingelegt wird, geht es am Samstagabend, 16. Mai, mit einer großen Partynacht weiter. Zunächst sorgen die Musiker aus Überlingen am Ried ab 18.30 Uhr für den musikalischen Rahmen, bevor Süddeutschlands bekannteste und erfolgreichste Cover-Partyband „Shark“ mit ihren sieben Band-Mitgliedern auf der Bühne Platz nimmt. Mit mitreißender Live-Musik und einer energiegeladenen Licht- und Tonshow will sie den Gästen in der Partyscheune mit ihren Rock- und Pop-Klassikern der vergangenen Jahrzehnte sowie aktuellen Charthits so richtig einheizen und für Partystimmung sorgen zum Feiern, Tanzen und Mitsingen. Karten gibt es im Vorverkauf für elf Euro unter www.eventfrog.de/partynachtshark oder an der Abendkasse für 13 Euro.

Jazzmesse: Wer singt mit?

Der Festsonntag, 17. Mai, steht ganz im Zeichen des Bezirksmusikfestes des Bezirks III Randen des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee. Zur Eröffnung findet am Morgen um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst in der Festscheune statt. Dieser wird als Jazzmesse gestaltet, bei der neben der Bari Combo auch ein Projektchor mitwirkt. Egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittene – wer Interesse hat, kann sich per E-Mail unter projektchor@mein.gmx bei Chorleiter Thomas Keller melden.

Der Festausschuss des Musikvereins Riedöschingen blickt dem Jubiläumsfest voller Vorfreude entgegen (von links): Vincent Schey, Tanja Zeller, Jürgen Schey, Tonino Cristiani, Julia Weber, Stephan Kilian, Ralf Hahn, Dominik Weber, Harald Weber, Anna Breithaupt, Thomas Schöndienst und Fabian Happle. Foto: Conny Hahn

Ab 11 Uhr bis in den späten Nachmittag hinein spielen dann die einzelnen Bezirkskapellen jeweils zu einem kurzen Unterhaltungskonzert auf. Zwischendurch erwartet die Gäste um 13.30 Uhr ein besonderer Höhepunkt: Beim Gesamtchor geben die rund 250 Musiker aller Bezirksvereine ein gemeinsames Platzkonzert und erfüllen so die Schabelhöfe mit einem ganz besonderen Klang- und Hörerlebnis.

Unsere Empfehlung für Sie Konzert in Blumberg Solisten schaffen besondere Momente Der Musikverein Riedöschingen beendet das Konzertjahr 2025: von eher traditionell bis rockige Stücke und Balladen. Das Publikum ist begeistert.

Am Montag, 18. Mai, klingt das Fest mit einem zünftigen Handwerkervesper und dem Wurstsalatessen aus. Ab 17 Uhr spielt die Jugendkapelle Südwind mit Jungmusikern aus Riedböhringen, Behla und Fürstenberg, bevor ab 18 Uhr der Musikverein aus Aulfingen für Unterhaltung sorgt. Die Randenmusikanten aus Tengen spielen zum Festausklang auf und wollen ab 20 Uhr ausgelassene Stimmung bei traditionellen Klängen liefern.

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen mit Speisen vom Grill, einem veganen Angebot sowie einem Mittagsmenü am Sonntag gesorgt. Natürlich dürfen auch eine große Bar, ein Bier- und Cocktailstand sowie eine Kaffeestube nicht fehlen. Für die Kinder gibt es am Sonntag unter anderem Kinderschminken und Glitzertattoos.

Noch Helfer gesucht

Die Musiker sind noch auf der Suche nach Helfern für ihr Jubiläumsfest. Ebenso sind Kuchen- oder Tortenspenden willkommen, insbesondere für den Vatertag sowie den Festsonntag. Wer den Verein mit einem Helfereinsatz oder einer Kuchenspende unterstützen möchte, darf sich an jeden aktiven Musiker wenden.

Zum Verein

Chronik

Der Musikverein Riedöschingen wurde im Jahr 1901 gegründet und feiert daher vom 14. bis 18. Mai ein großes Jubiläumsfest. Seit 125 Jahren eint die Musiker die gemeinsame Leidenschaft für Blasmusik und die Freude am Musizieren von traditioneller, moderner und gerne auch anderer Literatur, wofür der Verein bis weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist. An der Vereinsspitze der aktuell 33 aktiven Musiker steht ein dreiköpfiges Führungsteam um Dominik Weber, Fabian Happle und Vincent Schey. Den Takt gibt Dirigent Roland Schey an. Weitere Informationen zum Fest sowie über den Verein gibt es unter www.mv-riedoeschingen.de.