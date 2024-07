Großes Familienfest: Hochbetrieb im Imnauer Zwergengarten

Es war viel los und die Sitzgelegenheiten vor dem Hotel Fürstenhof und dem Fürstensaal waren gut frequentiert. Das zweite Zwergengartenfest erinnerte ein bisschen an die legendären Kurparkfeste vergangener Jahre der Stahlbad-Ordensschwestern.

Sabrina Freinecker und ihr „Zwergenteam“ – meist Eltern der Zwergengartenkinder – hatten am Sonntag ein tolles Open-Air-Fest vorwiegend für junge Familien mit Kindern organisiert. Bei optimalen äußeren Bedingungen und viel Sonnenschein herrschte im Kurpark reger Betrieb. Freinecker: „Wir waren mit dem Besuch besonders über die Mittagszeit und der Beteiligung weiterer örtlicher Einrichtungen, Vereine und Arbeitsgruppen zufrieden.“

Es hätten nach ihrem Geschmack zwar einige Besucher mehr sein können, aber in Anbetracht der vielen umliegenden Veranstaltungen kurz vor Ferienbeginn habe man nicht mehr erwarten können, so die Zwergengarten-Initiatorin.

Lesen Sie auch

Geschminkt und starklar für Abenteuer im Zwergengarten. Foto: Haid/Gunar Haid

Auf dem Festgelände ist für viel Kurzweil gesorgt

Das Imnauer Jugendhaus bot Mixgetränke von einer Bar aus an. Die örtliche Feuerwehr war für das leibliche Wohl zuständig und bot Gulasch mit Spätzle oder Pommes an. Auch Rote Würste gab es sowie die üblichen Getränke Erfrischende Cocktails für Kinder und Popcorn bot der Bad Imnauer Kindergarten an. Nachmittags servierte man zudem Kaffee und Kuchen im “Café beim Pavillon” unter schattenspendenden Bäumen.

Hier konnten die Eltern verweilen und ihren Kindern beim Toben durch den Zwergengarten zusehen.

Für weitere Kurzweil sorgte den ganzen Nachmittag über eine Spielstraße und zwei Hüpfburgen. An einer Fotowand mit zwei Zwergen konnte man Erinnerungsfotos knipsen. Es gab außerdem eine Bastelecke und eine Kinderschminkstation.

Auf einem Flohmarkt mit etlichen schön dekorierten Ständen in der Baumallee konnten vor allen Erwachsene schöne Erinnerungsgeschenke, Selbsterzeugtes und Bastelarbeiten kaufen.

Auf Erwachsene wartete im Kurpark ein kleiner Markt mit viel Selbstgemachten und Gebasteltem. Foto: Haid/Gunar Haid

Flohmarkt bietet viel Selbstgemachtes

Immer wieder staunten die Besucher über den Zwergengarten. Er ist als ehrenamtliches Projekt, 2021 ins Leben gerufen worden und bei bei seiner Gestaltung wurden die Imnauer Dorfkinder von Anfang an miteinbezogen. Mittlerweile ist aus dem Garten ein richtiges Zwergendorf geworden – ein wunderschöner Ort zum Entspannen .

Bei der gut bestückten Zwergentombola gab es es als Hauptpreis eine Tageskarte für einen Besuch des Freizeitparks Tripsdrill und für die Erwachsenen einen Bürostuhl von Interstuhl zu gewinnen. Zur Unterhaltung spielte über die Mittagszeit das Glücks-Duo vor dem Kursaal. Danach unterhielt die Band “Blos ’n’ Glampf” aus Eutingen die Gäste mit überwiegend schwäbischen Songs.

Während des ganzen Tages war Micky Maus als Spezial-Gast in den gepflegten Parkanlagen unterwegs und erfreute Kinder und deren Eltern mit bunten Luftballons. Die berühmte Maus war auch als Fotomotiv sehr gefragt.