Landrat Frank Scherer lädt alle Ortenauer dazu ein, beim Bürgerfest am 22. Juli in Nordrach die Region hochleben zu lassen – und Jubiläum zu feiern.

„In diesem Jahr möchten wir im Rahmen des Ortenauer Bürgerfestes natürlich auch das 50-jährige Bestehen des Ortenaukreises feiern. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam ein paar fröhliche Stunden verbringen und bei Genussvollem aus der Ortenau und guter Musik auf unsere schöne Heimat anstoßen“, sagt Landrat Frank Scherer.

Das diesjährige Fest wird im Rahmen der Eröffnung des Nordracher Bürgerparks gefeiert. „Für Nordrach ist es eine große Ehre, dass wir unseren Bürgerpark mit dem 50. Geburtstag des Kreises feiern dürfen“, erklärt Rathauschef Carsten Erhardt.

Unterstützt wird das Fest von den vier Ortenauer Brauereien, der Schlossbrauerei Stöckle, der Familienbrauerei Bauhöfer, dem Brauwerk Baden und der Familienbrauerei Ketterer, sowie dem Weingut Schloss Ortenberg und den Nordracher Brennern.

Festprogramm beginnt bereits am Freitag, 21. Juli

Für das leibliche Wohl und die Bewirtung sorgen regionale Vereine. Das Festwochenende in Nordrach beginnt am Freitag, 21. Juli, ab 17 Uhr mit einem Handwerker-Vesper, gefolgt von der „Wilden Nacht der Jugend“. Am Samstag, 22 Juli, beginnt der Ausschank um 16 Uhr im Festzelt, nach Bierfest-Tradition an Holztischen und bei Selbstbedienung. Fassanstich durch Landrat Scherer ist um 17 Uhr .

Bei einer Talkrunde werden Innenminister Thomas Strobl, Justizministerin Marion Gentges und Scherer unter anderem auf Erfolge, die Bedeutung des Kreises und das Thema Kreisidentität eingehen. Die musikalische Umrahmung am Nachmittag übernimmt das Orchester des Landratsamts.

Für Besucher gibt’s ab Zell ein Bus-Schuttle

Höhepunkt ist laut Ankündigung um 19.30 Uhr das Live-Konzert der Peter-Oehler-Band, bevor DJ Heinz Ketchup für Musik sorgt. Am Sonntag, 23.Juli, können die Besucher ab 11 Uhr den Frühschoppen genießen. Neben einem Kunsthandwerkermarkt am Wochenende, findet am Sonntag ab 11 Uhr ebenfalls ein Naturparkmarkt statt.

Für Besucher wird am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr ein Bus-Shuttle von Zell nach Nordrach angeboten. Parkmöglichkeiten stehen am Ortseingang am Parkplatz der Firma Junker zur Verfügung. Der Eintritt ist an allen Festtagen frei. Infos gibt’s auf ortenaukreis.de/buergerfest2023.