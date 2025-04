Großer Zuwachs beim DRK: Haslach hat nun die meisten Mitglieder

Auf ein arbeitsreiches Jahr blickte der DRK-Ortsverein in seiner Hauptversammlung am Freitagabend im Feuerwehrheim zurück. Dabei waren aber auch erfolgreiche Vorhaben. Besonders erfreulich war für den Vorsitzenden Klaus Kinast der starke Mitgliederzuwachs im Lauf des Jahres.

Insgesamt 226 Personen fanden neu den Weg zum DRK-Ortsverein in Haslach, insgesamt hat der Verein damit jetzt 1113 Mitglieder, was DRK-Kreisgeschäftsführer Volker Halbe sichtlich in Erstaunen versetzte. Haslach sei damit jetzt der mitgliederstärkste DRK-Ortsverein im ganzen Kreisverband.

Bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen gab es im Vorstand einige Neubesetzungen. Der stellvertretende Vorsitzende Heinz Winkler und Schatzmeister Klaus Schwendemann kandidierten nicht wieder, auch in der Bereitschaftsleitung gab es Veränderungen. Neuer zweiter Vorsitzender wurde Hofstettens Bürgermeister Martin Aßmuth, der viele Schnittstellen zur Gemeinde Hofstetten hervorhob.

So sei das DRK unter anderem bei den Sportveranstaltungen und an Fasnacht in Hofstetten im Einsatz. Aßmuth wies jedoch darauf hin, dass er das Amt nur für drei Jahre übernehme. Für den Augenblick könne man jedoch „eine Institution wie das Deutsche Rote Kreuz nicht hängen lassen“, befand er.

Drei neue Kräfte innerhalb des Vorstands

Der neue Vorstand setzt sich für die nächsten drei Jahre wie folgt zusammen: Vorsitzender Klaus Kinast, Stellvertreter Martin Aßmuth (neu), Schatzmeisterin Sabrina Matt (neu), Schriftführerin Veronika Kinast, Chronistin Martina Weßbecher, Bereitschaftsarzt Stephan Ziehms, Zeugwart Swen Allgaier und Thassilo Kinast, Beisitzer Haus und Raum Monika Kinast, Beisitzer Technik Franz Kinast. Neue Bereitschaftsleiter sind Thorsten Schmid und Laura Fink, ihre Stellvertreter sind Patricia Krämer (neu) und Nicole Knupfer.

Beeindruckend auch die Zahl der Einsatzstunden: 2134 Stunden für Dienstabende, 1834 Einsatzstunden bei Unfällen und Übungseinsätzen sowie 280 Stunden für Aus- und Fortbildung ergeben insgesamt 4248 Stunden, die von den aktiven Mitgliedern ehrenamtlich geleistet wurden. Vier Blutspende-Termine erbrachten im Berichtszeitraum insgesamt 1162 Blutkonserven. Das waren gegenüber dem Jahr 2023 139 Blutkonserven weniger, bei sechs Spende-Terminen wurden damals 1301 Konserven erreicht. Erfreulich sei die Teilnahme von 56 Erstspendern an den Blutspendeterminen gewesen. Der nächste Blutspende-Termin findet am 20. Mai statt.

Aktiv werden

Nicht nur durch Blut spenden kann man das Deutsche Rote Kreuz unterstützen. Alle Informationen zum ehrenamtlichen Dienst oder der Anmeldung als Fördermitglied des Ortsverbands gibt es online auf der Website unter ov-haslach.drk.de.