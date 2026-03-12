Großer Umzug steht bevor: So lief das letzte Jahr im ehemaligen Gefängnis für die Ettenheimer Bücherei

Die Ettenheimer Bibliothek schließt am 2. April und öffnet sie wieder am 8. Mai in der neuen Mediathek. Zum Abschluss war das letzte Jahr in den alten Räumen ein Erfolg.
Ein bisschen Nostalgie war mit dem üblichen Jahresrückblick der Stadtbücherei am Dienstagabend im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss (VKS) doch unvermeidbar. Als „letzten Jahresbericht“ hatte Büchereileiterin Heike Labusga ihren aufschlussreichen Rückblick der Stadtbücherei überschrieben, um dann auf dritten Seite ihrer Sitzungsvorlage Klartext zu reden: „Genug der Rückschau – Blick in die Zukunft.“