Fasnet in Fischbach Deshalb wird der Pfarrer vom Narrengericht verurteilt

Hoch her ging es am „Schmotzige Dunnschtig“ beim traditionellen Narrengericht im Mohrensaal in Fischbach. Dort tagte verbunden mit viel Witz und Humor das „Hochwohllöbliche Fischbacher Narrengericht“. Der altbadische Wein floss angesichts der von Richter Alfons Müller verhängten Strafen im Strömen.