43 Zünfte mit über 3000 Hästrägern und viele Zuschauer verwandelten am Sonntag Fischbach in eine einzige Narrenhochburg. Das Wetter spielte einigermaßen mit, denn es blieb weitgehend trocken – und ab und zu blinzelte sogar die Sonne hervor.

Zur Freude der vielen Zuschauer und Narrenfreunde waren beim großen Umzug in Fischbach Zünfte zu bestaunen, die man in der Region Schwarzwald-Baar noch nie gesehen hatte.

Die größte teilnehmende Gruppe war die Narrenzunft „Nautle“ Burladingen, die mit allen Stadtgruppen und insgesamt über 800 Hästträgern nach Fischbach gekommen ist.

Auf der Ehrentribüne konnte Umzugssprecher Alexander Pfaff neben Pfarrer Frederik Reith und Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser und verschiedenen Zunftmeistern sogar den Präsidenten des Verband Alb-Bodensee oberschwäbischer Narrenvereine, Uli Hennes, und die Kanzlearin des Verbandes Claudia Schmid begrüßen.

Freunde bei Zunftmeister Christoph Droxner

„Narrenherz, was willst Du mehr“, lachte Zunftmeister Christoph Droxner mit Blick auf den schönen und abwechslungsreichen Umzug im Einklang mit den vielen Ehrengästen.

Und in der Tat: Die Zuschauer und auch die Umzugsteilnehmer hatten ihre helle Freude an dem närrischen Lindwurm, der sich von der Sinkinger Straße durch die Ortsmitte bis zum Narrendorf im Bodenacker erstreckte.

Alexander Pfaff läuft zur Hochform auf

In der Ortsmitte lief Umzugssprecher Alexander Pfaff einmal mehr zur Hochform auf und band nicht nur die Zünfte, sondern auch die Besucher in das närrischer Geschehen ein. Die komplette Zusammenstellung des Umzuges lag im Vorfeld in Pfaffs Händen. Entsprechend gut kannte er alle teilnehmenden Zünfte und hatte sich mit Blick auf die Vorstellung der Zünfte bestens vorbereitet.

Fast schon unglaublich mutete es an, dass allein von der Arbeitsgemeinschaft Süd-West-Deutscher Narrenvereinigungen und Verbände (ARGE), hinter der ein Zusammenschluss von 14 Narrenvereinigungen aus Südwestdeutschland steht, neun der 14 zur ARGE gehörenden Narrenvereinigungen beim Umzug mit Zünften im Kleinen nur knapp 1200 Einwohner zählenden Fischbach vertreten waren.

Musikkapellen sorgen für begeisternde Stimmung

Und viele dieser Zünfte hatten Musikkapellen dabei, die zusätzlich für eine begeisternde Stimmung sorgen. Die Narrenzunft Fischbach erwies sich einmal mehr als vorbildlicher Gastgeber. Nicht nur in der Bodenackerhalle und im Narrendorf-Festzelt, sondern in den Besenwirtschaften und den Gaststätten ging es hoch her.

Angeführt wurde der Umzug von Kai Seemann in einem „Alt Fischbacher Plätzle“, gefolgt vom Musikverein Fischbach, der heimischen Zunft mit ihren Schlapphuttälern, Teufenmaale und Gardemädchen dem Narrenrat sowie den Lehr-Hexen aus dem Kernort Niedereschach, dem Musikverein Niedereschach und der Überraschungszunft aus Breitnau.

Die teilnehmenden Zünfte und Gruppen

Dabei waren

NZ Wittensweiler, die Molkekär-Kälble Isingen, NV Bittelbronn, die Fasnachtsgesellschaft Deggner Leirakiebl, NZ Kuhsattler Hohenfels, die Freie Starzacher Narrengruppe, NZ Kirschdestorre Bischweiler, NZ Kübele-Hannes aus Lautlingen, der Original Steinlachtaler Fasnachts- Verein Mössingen, NZ Butterweible Wiggensbach, NZ Nautle Burladingen, NZ Balingen, NZ Sandsäcke Engstlatt, der Sulzbacher Carnevalsverein, die Lurewiebli Schuttertal, NZ Rohrau, NV Trillfingen, NV Deichelmaus Unterdigisheim, Freie Narrenzunft Berkheim, NZ Dornhan, die Narrenfreunde Münzdorf, NV Neufra an der Donau, Schlappenflicker-Zunft Breitnau, NV Bachbahner Zweifaltendorf, NZ Schäf Pfronstetten, Narrhalle Klein-Berlin Melchingen, NV Spätles-Gucker Hörschwag, Wetzstoi-Beisser Neckarhausen, Glasbläserzunft Glashütte, NZ Narrhalla Ringingen, NV Rauchkatzen Stetten u. Ho., Narrengilde Mohopser Göttelfingen, NZ Altheim, NZ Aichhalden, NZ Hailix-Blechle Starzeln, NZ Wachendorf, NZ Denkendorf, NZ Herbertingen, Stumpenhexen Stetten, Halden-Hexen Schenkenzell, NZ Salzstetten Waldachtal, NZ Nordstetten, NV Reckstein-Hexa Gauselfingen, Lenau-Hexa Steinhofen, NZ Althausen, Matt’s Rössle, NZ Hausen i. K., NZ Ducherle Kaltbrunn, Steinbühlbären Rorgenwies, Lehr-Hexen Niedereschach, Kleintierzuchtverein Burladingen, FNZ Esslinger Postmichel, Gernsbacher Stadthansele, Blechtrommler Xangverein Niedereschach.