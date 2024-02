50 Da schunkelt man doch gerne mit: Bei der Fasnet in Gruol säumten wieder tausende von bestens gelaunten Zuschauern die Straßenränder. Und die Narren? Die waren in Höchstform. Foto: Kost

Der Fasnetsumzug am Montag bestand aus fast 2000 Narren und 65 Gruppen. Er ist nicht nur riesengroß sondern auch richtig, richtig bunt und schön.









Link kopiert



Lange Schlangen parkender Autos vor dem Dorf und Zuschauer in Zweier- und Dreierreihen mitten im Flecken. Diese Bild ist man mittlerweile gewohnt, wenn man vom Umzug spricht, der am Fasnetsmontag in Gruol steigt. Er ist einfach sagenhaft.