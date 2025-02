In Münchweier herrscht derzeit emsiges Treiben, denn alle an der Fasnacht Beteiligten legen letzten Schliff an Organisation, Kostüme und Wagen, teilt die Ortsverwaltung mit.

Gelruewe erobern das Rathaus: Zunächst wird aber Hemdklunker, am Schmutzigen Dunschdig, 27. Februar, begangen. Um 19 Uhr startet der Umzug am Rathaus und führt über den Kirchberg zur Hauptstraße, entlang der Hauptstraße und über Obere Straße auf den Kirchberg zum Rathaus zurück. Unterwegs wird die neue Gelruewekönigin abgeholt und sie erhält nach der Rathausstürmung die Schlüsselgewalt, über die närrischen Tage. Hierfür wurde vom Landratsamt eine Teilvollsperrung der Hauptstraße verfügt. Die Umleitung erfolgt dann über die Obere Straße.

Beim Hallenschwoof soll das Tanzbein geschwungen werden: Am Samstag, 1. März, wird dann in der Halle kräftig geschwooft. Nach der Proklamation der Königin kann dann kräftig das Tanzbein geschwungen werden, unterbrochen von den Balletteinlagen, erklärt die Ortsverwaltung.

Großer Umzug erfordert Sperrungen: Der Höhepunkt soll wie immer der große Umzug am Fasentsonntag, 2. März, sein. „Der Sonntag bringt für die Organisatoren viel Aufwand mit sich, denn die behördlichen Auflagen sind enorm angewachsen. Es ergeht daher an die Teilnehmer, wie auch an die Besucher die Bitte diesen Vorgaben Folge zu leisten“, betont die Ortsverwaltung Münchweier. In der Zeit von 13 bis 19 Uhr ist eine Vollsperrung eingerichtet. Das heißt: In dieser Zeit kann nicht in das und aus dem Dorf gefahren werden, auch innerhalb der Sperrung darf nicht gefahren werden. Von 11 bis 13 Uhr und von 18 bis 6 Uhr (Montagmorgen) wird die Hauptstraße gesperrt sein, mit einer Umleitung über die Obere Straße. Es ist daher wichtig, dass auf allen Aufstellungs- und Umzugsstraßen keine Fahrzeuge während diesen Zeiten geparkt werden. Motorisierte Besucher sollten also rechtzeitig anreisen, betont die Ortsverwaltung.

Von Wallburg kommend darf nur entlang des Radweges geparkt werden, auf dem Radweg ist das Parken gänzlich verboten.

Auf dem Radweg ist das Parken verboten

Ordner werden die Parkenden einweisen. Die Anfahrt von Osten wird dadurch erschwert, dass in Bleichheim auch eine Sperrung bis circa. 14.30 Uhr besteht, danach Umleitung über das Bleichtal.

Eine Hinweistafel und eine Absperrung, auf dem Streitberg, zeigen an, dass eine Durchfahrt, zu den genannten Zeiten, nicht möglich ist. Der Busverkehr wird nur am Morgen durchgeführt, die weiteren Fahrten werden am Sonntag entfallen. In der Weinstraße wurde vom Landratsamt verfügt, dass auf der westlichen Straßenseite ein absolutes Parkverbot eingerichtet wird.

Umzug startet am Sonntag um 14 Uhr

Die Aufstellung ist in der Brogginger Straße, Ringstraße und Bettmattenstraße. Pünktlich um 14 Uhr wird der närrische Lindwurm in Bewegung gesetzt, derer über die Haupt-, Obere Straße- Kirchberg- Obere Straße und Schulstraße führt. Danach wird die Münchweirer Straßenfasent gefeiert, erklärt die Ortsverwaltung

Auf Kinderball folgt Wirtschaftsfasent: Der Dienstag, 3. März, gehört zuerst den Kindern, ab 15 Uhr wird ein zünftiger Kinderball in der Halle gefeiert. Um 19.30 Uhr wird der Fasentputz durch die Wirtschaften getragen, danach erfolgt die Fasentverbrennung auf dem östlichen Rathausplatz. Kehraus anschließend in den Wirtschaften, gibt die Ortsverwaltung Auskunft.