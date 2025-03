Bei der Halle in Altburg So sieht es in den neuen Notunterkünften für Obdachlose aus

In den kommenden Tagen zieht vermutlich die erste Frau in eines der neuen Wohnmodule bei der Schwarzwald in Altburg ein. Wir haben uns die Notunterkünfte näher angesehen. Unsere Bildergalerie bietet einen Einblick.