1 Stefan Röderer (von links), Stefan Geiger und Richard Kopf begutachten die Schäden im Weinberg. Foto: Bohnert-Seidel

Vertrocknet und braun hängen junge Blätter nun am Rebstock – die Frostnacht war für die Gewächse in Friesenheim fatal. Der Vorsitzender der Winzergenossenschaft Friesenheim spricht von mindestens 50 Prozent Schaden.









Während es im April bereits Spitzentemperaturen bis hin zu fast 30 Grad hatte, hielt der wechselhafte Monat nun in seinen letzten Tagen auch Gegenteiliges parat: So legte sich der Frost in den frühen Montagmorgenstunden über die Jungtriebe im Friesenheimer Weinberg. „Teilweise gibt es bis zu 100 Prozent Ausfälle“, sagte Richard Kopf, Vorsitzender der Winzergenossenschaft Friesenheim, im Beisein seines Stellvertreters Stefan Geiger und Stefan Röderer von der WG Oberschopfheim gegenüber unserer Redaktion.