1 500 junge Nordmannstannen verkümmern am Kappelberg im Gewann Rappelfeld. Ihre Spitzen wurden abgeschnitten. Foto: Bohnert-Seidel

Manfred Eichhorn ist stinksauer: Auf seinem Gelände am Waldrand von Heiligenzell haben Unbekannte die Triebspitzen der jungen Bäume gestohlen. Der Schaden ist groß. Der Eigentümer hat Anzeige erstattet.









Insgesamt 500 junge Nordmannstannen sind von einer oder mehreren unbekannten Personen am Waldrand von Heiligenzell beschnitten worden. Entstanden ist ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. So gut wie alle Bäume sind auf einer Gesamtfläche von 500 Quadratmetern zerstört.