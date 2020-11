Großer Rettungseinsatz am Abend Brandalarm im Villinger Hochhaus

Gegen 19.45 Uhr wurde der Leitstelle eine Verrauchung des Kellers im höchsten Gebäude von Villingen in der Berliner Straße gemeldet. Aufgrund der Besonderheit des Objektes mit 15 Stockwerken und knapp 90 Wohnungen sowie einer entsprechend großen Anzahl an möglichen Betroffenen, wurde neben einem Löschzug der Feuerwehr auch ein größeres Aufgebot an Rettungskräfte hinzugezogen.