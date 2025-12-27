Großer Rat Basel-Stadt: Weichen stellen für die Stadtentwicklung

In seiner Januarsitzung berät der Große Rat des Kantons Basel-Stadt über mehrere millionenschwere Ausgaben.
Der Große Rat befasst sich in seiner Januarsitzung über diverse Ausgaben. Unter anderem geht es um Verkehrsplanungen rund um den Bahnhof SBB. Mit dem Bahnausbau soll sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auch der Stadtraum um den Bahnhof Basel SBB weiterentwickeln. Der Regierungsrat beantragt für die Planung und Projektierung von fünf neuen Velo- und Fußgängerverbindungen rund sieben Millionen Franken. Es geht um die „Zollibrücke“, die Fuß- und Velobrücke Güterbahnhof Wolf, die Fuß- und Velopasserelle Wolf – St. Alban sowie um zwei Gleisfeldquerungen im Bereich des Bahnhofs Basel SBB, wie der Großratspräsident Balz Herter informiert.