Großer Räumungsverkauf: Deshalb schließt Juwelier Graf in Lahr nach 117 Jahren

In Lahr kündigt sich der nächste Leerstand in prominenter Lage in der Innenstadt an.
„Total-Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ verkünden rote Schilder in den Schaufenstern. Bis zu 30 Prozent Rabatt sollen die Kunden locken. Schon vor der Ladenöffnung am Donnerstag um 14.30 Uhr stehen mehrere Menschen in der Marktstraße und warten darauf, die besten Schnäppchen zu ergattern. Doch die Angebote sind für viele mit Wehmut verbunden: Das traditionsreiche Juweliergeschäft Graf schließt endgültig seine Türen. Damit kommt in der Lahrer Fußgängerzone ein weiterer Leerstand hinzu – und ein Stück Innenstadtgeschichte geht verloren.