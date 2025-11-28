Er muss liefern, er liefert. Oscar Piastri holt die Pole für das Sprintrennen in Katar. Teamkollege Lando Norris, der WM-Spitzenreiter wird Dritter, Max Verstappen nicht mal das - und er flucht.
Lusail - Oscar Piastri hat sich mit der Pole Position für das Sprintrennen in Katar vorerst aus seinem Tief befreit und seine Hoffnungen im WM-Kampf befeuert. Der 24 Jahre alte Australier zeigte in der Qualifikation auf dem Lusail International Circuit eine starke Leistung und verwies George Russell im Mercedes und seinen McLaren-Teamkollegen, WM-Spitzenreiter Lando Norris auf die Ränge zwei und drei.