Lando Norris gewinnt zum zweiten Mal nacheinander. Der Brite ist nun Titelkandidat Nummer eins. Doch die internationale Presse lobt auch einen anderen Fahrer in den höchsten Tönen.
São Paulo - Nur noch drei Rennen und ein Sprint stehen in diesem Jahr auf dem Formel-1-Programm. Vor den WM-Läufen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi ist Lando Norris kurz davor, Max Verstappen als Weltmeister abzulösen. Am Sonntag siegte der Brite in Brasilien im McLaren souverän. In der Gesamtwertung führt der 25-Jährige mit 24 Zählern vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Titelverteidiger Max Verstappen liegt im Red Bull schon 49 Punkte dahinter und hat kaum noch Chancen auf Titel Nummer fünf.