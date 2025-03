Großer Preis in Shanghai: Norris im Formel-1-Training in China klar vor Verstappen

2 Lando Norris geht erstmals als WM-Führender auf die Strecke. Foto: Andy Wong/AP/dpa

Lando Norris dominiert zum Start auch in China. Nach seinem Auftaktsieg in Australien dreht der Brite wieder die schnellste Runde. Weltmeister Max Verstappen muss viel Rückstand aufholen.









Shanghai - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist mit einigen Problemen in das zweite Rennwochenende der Saison in China gestartet. Der 27-jährige Niederländer steuerte seinen Red Bull im einzigen Freien Training vor dem Großen Preis in Shanghai nur auf den 16. Platz. Die schnellste Runde drehte WM-Spitzenreiter Lando Norris im McLaren, der mit 1,780 Sekunden Vorsprung deutlich vor Verstappen landete. Allerdings fuhr Titelverteidiger Verstappen am Ende seine schnellste Runde nicht ganz zu Ende.