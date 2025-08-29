Großer Preis der Niederlande: Verstappen zum Formel-1-Auftakt in Zandvoort im Kiesbett

Die Formel 1 ist zurück aus der Sommerpause. Im ersten Training in Zandvoort ändert sich an den Kräfteverhältnissen nichts. Weltmeister Verstappen fährt nicht nur den McLaren-Piloten hinterher.
Zandvoort - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist mit einem Dämpfer in sein Heimspiel in Zandvoort gestartet. Im ersten Training vor dem Großen Preis der Niederlande wurde der Red-Bull-Star mit großem Rückstand nur Sechster und stellte sein Auto am Ende auch noch im Kiesbett ab. Der 27-Jährige lag auf dem Kurs an der Nordsee 0,940 Sekunden hinter dem WM-Zweiten Lando Norris, der im McLaren die Bestzeit setzte.