Großer Preis der Niederlande: Piastri rast in Zandvoort auf ersten Formel-1-Startplatz

1 Lando Norris auf der Strecke von Zandvoort. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa McLaren gibt nach der Sommerpause das Tempo vor. In den niederländischen Dünen zeigt sich Oscar Piastri am stärksten. Weltmeister Max Verstappen ist beim Heimspiel ohne Chance auf die erste Reihe.







Zandvoort - Oscar Piastri geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis der Niederlande. Der McLaren-Pilot setzte sich in der Formel-1-Qualifikation in Zandvoort in 1:08,652 Minuten hauchdünn vor seinem Teamkollegen Lando Norris durch. Der WM-Führende aus Australien hatte 0,012 Sekunden Vorsprung auf seinen britischen Stallrivalen. Vorjahressieger Norris war vor dem ersten WM-Lauf nach der Sommerpause zuvor in allen drei Trainings nicht zu schlagen gewesen.