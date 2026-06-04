Großer Kampf vor großer Kulisse: SC Lahr verliert Hinspiel um Aufstieg in die Oberliga

Die Hausherren unterliegen gegen Bruchsal mit 1:2. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit lässt den aufopferungsvoll kämpfenden Lahrern aber noch eine Chance fürs Rückspiel.
Relegation um den Aufstieg in die Oberliga, Hinspiel: SC Lahr – 1. FC Bruchsal: 1:2 (0:1). Als aus Lahrer Sicht alles schon verloren schien – nicht nur dieses eine Spiel, sondern die gesamte Aufstiegsrelegation –, legten die Hausherren erst so richtig los. Der 1. FC Bruchsal hatte in der 89. Minute durch eine Direktabnahme mit rechts von Jonas Malsam das 0:2 erzielt, woraufhin die gesamte Gästemannschaft nach vorne eilte, um mit dem Torschützen zu jubeln.