Großer Kampf vor großer Kulisse: SC Lahr verliert Hinspiel um Aufstieg in die Oberliga

Die Hausherren unterliegen gegen Bruchsal mit 1:2. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit lässt den aufopferungsvoll kämpfenden Lahrern aber noch eine Chance fürs Rückspiel.

Relegation um den Aufstieg in die Oberliga, Hinspiel: SC Lahr – 1. FC Bruchsal: 1:2 (0:1). Als aus Lahrer Sicht alles schon verloren schien – nicht nur dieses eine Spiel, sondern die gesamte Aufstiegsrelegation –, legten die Hausherren erst so richtig los. Der 1. FC Bruchsal hatte in der 89. Minute durch eine Direktabnahme mit rechts von Jonas Malsam das 0:2 erzielt, woraufhin die gesamte Gästemannschaft nach vorne eilte, um mit dem Torschützen zu jubeln.

Die Entscheidung? Denkste! Der SC Lahr warf jetzt, wie es so treffend heißt, alles nach vorn, ein hoher Ball nach dem anderen flog in den Bruchsaler Strafraum. Der verdiente Lohn der Mühen war der Anschlusstreffer zum 1:2: Gästekeeper Oliver Seitz ließ einen haltbaren Schuss nach vorne prallen – sein einziger Fehler an diesem Abend –, woraufhin der eingewechselte Nico Schumacher den Ball über die Linie drückte.

Es war der Auftakt für eine turbulente Schlussphase mit zwei Lahrer Großchancen nach Eckbällen – doch in diesen beiden Szenen war Seitz auf dem Posten und hielt den Sieg der Nordbadener letztlich fest. Am Ende waren die Gäste heilfroh, als der Abpfiff ertönte.

Begonnen hatte das Relegations-Hinspiel vor einer stattlichen Kulisse von geschätzt 1300 Zuschauern aber ganz anders: Mit souverän auftretenden Gästen, die mehr Ballbesitz und die ersten Ecken hatten, einfach den strukturierteren Spielvortrag zeigten. Lahr setzte auf eine kompakte Defensive, aus der heraus Mick Keita für Gefahr sorgen sollte.

Eine Taktik, die beinahe voll aufgegangen wäre: In der 14. Minute kam der schnelle Lahrer Angreifer nach einem Pressschlag im Mittelfeld an den Ball, hatte viel freie Wiese und nur noch den Bruchsaler Torhüter vor sich, doch er schlenzte den Ball links am Pfosten vorbei.

Die Führung fiel auf der anderen Seite durch ein Traumtor: Jimmy Marton, der Mittelstürmer der Bruchsaler, beförderte den Ball nach einer Flanke von rechts per Fallrückzieher an den Innenpfosten. Der Lahrer Keeper Jona Leptig bekam zwar noch die Hände ans Spielgerät, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (35).

In der Schlussphase der zweiten Halbzeit legten die Lahrer die Fesseln dann zunehmend ab und wurden vor allem durch Konstantin Fries gefährlich. Der Linksfuß erreichte zunächst mit einer Flanke nicht ganz den einköpfbereiten Keita. Dann versuchte er es per Freistoß, der in Bruchsaler Abwehrbeinen hängen blieb, und mit einem Fernschuss, den Seitz aus dem Winkel kratzte.

In der zweiten Halbzeit sahen die Lahrer Fans dann eine Heimmannschaft, der kämpferisch nichts vorzuwerfen war. Der SC griff nun früher an, während Bruchsal zurücksteckte und sich auf die Sicherung des eigenen Tores konzentrierte. Das gelang den Gästen ganz gut, ein herrlicher Freistoß von Fries, den Seitz parierte, war die erste Chance der Heimelf in Halbzeit zwei – da waren bereits 74 Minuten gespielt. Zwei Minuten später blockte die Gästeabwehr eine Volleyabnahme von Fries.

Die Lahrer brachten sich mit Fouls teils selbst aus dem Rhythmus – aber überhart war das Spiel der Hausherren nicht, trotz lautstarker Proteste der sehr lebendigen Gästebank, deren Forderung nach Gelb-Rot für Lahr übertrieben war. Den Gastgebern fehlten aber die zündenden Ideen im letzten Drittel des Spielfelds.

Ein 1:1 für die Hausherren wäre gegen Ende des Spiels trotzdem verdient gewesen – doch der zweite Treffer fiel auf der anderen Seite. Bruchsals eingewechselter Pauline De Tullio brach auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch, seine halbhohe Hereingabe fand in der Mitte mit Jonas Malsam einen abschlussstarken Abnehmer – das war das 0:2.

Dann mögen die Bruchsaler im Gefühl des sicheren Sieges einen Tick ihrer Konzentration verloren haben, während die Hausherren alle Taktik über Bord warfen und in der Nachspielzeit nur noch hohe Bälle in den Gästestrafraum schlugen. Damit stifteten sie dort genug Verwirrung, um noch zum hochverdienten Anschlusstreffer zu kommen (91.). Es wäre dann auch noch mehr möglich gewesen.

Das treffende Fazit eines aufregenden Spiels formulierte ein Lahrer Fan auf dem Weg aus dem Stadion: „Wenn sie so spielen wie in den letzten Minuten, ist in Bruchsal noch alles drin.“

Beim Rückspiel wird sich letztlich zeigen, was dieses Ergebnis wert ist. An Unterstützung wird es den Lahrern bei der Begegnung – Anpfiff ist am Sonntag um 17 Uhr – dabei nicht fehlen. Denn neben dem Mannschaftsbus fährt auch ein 50-Sitzer-Fanbus nach Nordbaden, um dem Lahrer Team den Rücken zu stärken. Und mit ihm zu feiern, wenn alles optimal läuft. SC Lahr:

Leptig, Stopp, Sö. Zehnle, Fries, Wirth (64. Kalt), Bandle, Bross, Häußermann (67. Kaufmann), Allgaier, Gutjahr, Keita (64. Schumacher). 1. FC Bruchsal: Seitz, Sollorz, Wiczynski (73.) de Oliveira, Kranitz, Sautter (89. Hirth), Marton, Malsam, Schiek, Schongar, Klemm, Reuer Tore: 0:1 Marton (35.), 0:2 Malsam (89.), 1:2 Schumacher (91.)