Er war einer der Hardter Industriepioniere und hat bei seinen Firmen Bohnert Federn und Bomo viele Menschen aus Hardt, Tennenbronn und der Umgebung in Lohn und Brot gebracht: Nun ist Werner Bohnert im Alter von 85 Jahren gestorben.















Hardt/Schramberg-Tennenbronn - Zielstrebig, mutig, fleißig, ehrgeizig, bodenständig: Diese Attribute trafen auf Werner Bohnert zu – ohne diese wären seine großen beruflichen Erfolge auch nicht möglich gewesen.

Die spätere Unternehmerpersönlichkeit besuchte die Schule in Tennenbronn – damals waren es noch acht Schuljahre. Die Eltern hatten nicht viel Geld und so war eine Ausbildung für Werner Bohnert nicht möglich. Stattdessen ging er bei der Firma Zehnder zur Arbeit. Im Anschluss war er bei der Firma Papst in St. Georgen tätig.

In Singapur tätig

Auch bei der Federnfirma Schröder, wo Werner Bohnert danach arbeitete, war schnell klar: Er war ein besserer Maschineneinrichter als so mancher Ausgebildete. Für die Firma Schröder war Bohnert auch in Singapur tätig, wo er sämtliche Tätigkeiten alleine ausführte.

Dort reifte der Entschluss zur Selbstständigkeit, den Werner Bohnert 1977 verwirklichte. In seinem Eigenheim in Tennenbronn gründete er die Bohnert Federn GmbH. Rasch war der Platz dort zu klein und es erfolgte ein Umzug in die Räumlichkeiten des heutigen "Schwarzwald-Café Hardt": Der frühere Hardter Bürgermeister Arthur Bantle bot Bohnert daraufhin eine Fläche im damals gerade fertiggestellten Hardter Industriegebiet an der Weilerstraße an. Werner Bohnert sagte zu, baute dort ein neues Firmengebäude, und so war die Bahn frei für die künftige erfolgreiche Entwicklung von Bohnert Federn.

1999 kommt ein Werk in den USA hinzu

Doch damit nicht genug: 1985 war er als Mitgesellschafter bei der Gründung der Firma Bomo mit im Boot, die nur wenige Meter neben Bohnert Federn ihren neuen Firmensitz hatte. 1990 wurden kurz nach der Wende die Mehrheitsanteile der Thüringer Präzisionsfedern GmbH erworben. Ein Jahr später folgte die Gründung des Montagebetriebs WMW mit heutigem Sitz in Brünn, wo Werner Bohnert ebenfalls Mitgesellschafter war.

Die Kosmetikvertriebstochter Bomo trendline wurde 1998 in Tennenbronn gegründet. 1999 kam gar ein Werk in den USA dazu.

Eine Zäsur brachte das Jahr 2004, als die Mehrheitsanteile der Firmen an Kern-Liebers verkauft wurden. 2012 übernahm Werner Bohnert sämtliche Gesellschaftsanteile von Bomo trendline Technik und 80 Prozent von Bomo trendline innovative Cosmetic.

Ein überaus erfolgreicher Autodidakt

Werner Bohnert war zeitlebens wissbegierig und sozial. Er zeichnete sich durch ein großes Durchhaltevermögen aus. Er war ein überaus erfolgreicher Autodidakt.

In seiner Freizeit hielt er mit Wandern, Radfahren und seinem geliebten Fußball fit. Mitglied war er beim FV Tennenbronn, bei den Ringern des KSV und auch bei der DJK Villingen.

Werner Bohnert reiste auch gerne – so gab es nur wenige Länder auf der Erde, wo er nicht war. Ihn faszinierten fremde Völker und andere Kulturen. Er war großer Formel 1-Fan, besonders von Michael Schumacher. Dessen Zielstrebigkeit war auch eine Eigenschaft von Werner Bohnert. 2018 hatte er das einzige gewonnene Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden bei der Weltmeisterschaft in Russland besucht.