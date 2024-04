9 Mit Drehleitern gelangen die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf das Dach der Tennishalle. Foto: Jürgen Baiker

In der Tennishalle des Hotels Empfinger Hof ist es am Donnerstagmittag zu einem Brand gekommen. Ein großes Aufgebot an Feuerwehren, Polizei, Rettungskräften und THW ist über mehrere Stunden in Empfingen im Einsatz.









Nach Angaben der Feuerwehr am Einsatzort ist der Brandalarm des Hotels Empfinger Hof um 13.26 Uhr am Donnerstag eingegangen. Die Feuerwehren Horb Stadt und Empfingen rücken mit 20 Fahrzeugen und etwa 60 Einsatzkräften an, die Führungsgruppe Horb/Empfingen/Eutingen ist im Einsatz. Das THW und der Rettungsdienst sind ebenfalls vor Ort.