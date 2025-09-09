Großer Festumzug zur 300-Jahr-Feier: In Kälberbronn herrscht Volksfest-Atmosphäre

Höhepunkt der 300-Jahr-Feier in Kälberbronn war der beeindruckende Festumzug durch den Ort. Tausende Besucher verfolgten das rund eineinhalbstündige Spektakel.
Bei herrlichem Spätsommerwetter zogen rund 900 Teilnehmer auf festlich geschmückten Motivwägen, Zweirädern und zu Fuß in historischen Gewändern durch die Zinsbachstraße und die Große Tannenstraße. An den Straßenrändern verfolgten mehrere tausend Besucher begeistert das rund eineinhalbstündige Spektakel. Laut Ortsvorsteher Andreas Ziefle wurden weit mehr Gäste gezählt als beim letzten Umzug in Kälberbronn.