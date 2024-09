Großer Ernteverlust: Friesenheimer Winzer sind verzweifelt

1 Zum Lachen zumute ist es Winzerchef Richard Kopf in diesem Jahr nicht. Bei ihm – und bei einigen Winzerkollegen auch – dürfte nicht mehr als ein Drittel Ernte zu holen sein. Foto: Bohnert-Seidel

Einige werden noch mit einem blauen Auge davon kommen, für viele ist es aber eines der schlechtesten Erntejahre überhaupt. Die Winzergenossenschaft rechnet mit einem großen Ausfall. Dennoch dürfe man sich auf qualitativ hochwertigen Wein freuen.









Friesenheims Winzerchef Richard Kopf wird nach 45 Jahren sein schlechtestes Weinjahr überhaupt verbuchen. Grund dafür war die Frostnacht vom 25. April. Teilweise sieht es so schlecht aus, dass kaum Trauben in einzelnen Gewannen hängen. Verheerend sehe es im Gewann Burgstall in Oberweier oder im Binzenriedle in Friesenheim aus.