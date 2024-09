Großer Erfolg in Belgien: Lahrer Amtsleiterin Senja Dewes holt EM-Bronze

1 Die Medaille ist echt: Senja Dewes und Gregory Schneider machen mit ihrer Bronze-Auszeichnung den Bisstest. Der dritte Platz bei der EM ist der bislang größte sportliche Erfolg des Duos. Foto: privat

Die Lahrer Amtsleiterin hat beim Badminton-Turnier der Ü 35 im Mixed zusammen mit ihrem Sportpartner Gregory Schneider die Erwartungen übertroffen. „Wir hatten von Anfang an ein gutes Gefühl, wussten aber nicht, was uns erwartet“, so die 40-Jährige.









Link kopiert



Das größte Turnier ihrer bisherigen Laufbahn war für Senja Dewes eine große Unbekannte. „Die Setzliste ist nicht sehr aussagekräftig und von den Gegnern dort kannten wir keinen“, sagt die Amtsleiterin für Kinder, Jugend, Familien, Soziales, Bildung und Sport bei der Stadt Lahr im Gespräch mit unserer Zeitung in Erinnerung an die Altersklassen-Europameisterschaft in Belgien. Mit dem Olympischen Motto „Dabei sein ist alles“ war sie dann auch mit ihrem Mixed-Partner Gregory Schneider angetreten – doch die eigenen Erwartungen wurden bei weitem übertroffen: Am Ende des Tages bekamen Dewes und Schneider die Bronzemedaille angehängt.