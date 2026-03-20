Großer Erfolg am TSG in St. Georgen: Erster Platz bei Jugend forscht – wie der Glasierautomat 2.0 Cakepops verziert

Drei Nachwuchsforscher des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums St. Georgen konnten bei „Jugend forscht“ den ersten Platz belegen. Ihre Innovation dekoriert Cakepops im Handumdrehen.
Präzise packt der Roboterarm die kleine Kugel aus Kuchenteig, die in einer Halterung bereit liegt. Sanft hebt er sie an und transportiert sie zügig zu der Stelle, an der eine Schale, gefüllt mit weißer Schokolade, bereit steht. Erst wird eine und nach einer 180-Grad-Drehung die zweite Seite des Cakepops in die flüssige Schokolade getunkt.