Großer Empfang in Ringsheim

4 Europa-Park-Maskottchen Ed Euromaus war mittendrin: Der erste TGV hat in Ringsheim Station gemacht. Foto: Europa-Park

Der TGV hat erstmals in Ringsheim Station gemacht. Vertreter des Europa-Parks und der Gemeinde begrüßten den französischen Schnellzug am Freitag. Europa-Park-Chef Roland Mack sprach von einem "schönen Weihnachtsgeschenk".















Ringsheim - Europa-Park-Maskottchen Ed Euromaus streckt am Bahnhof Ringsheim/Europa-Park die Kelle aus und der Schnellzug aus Paris hält an. Mit einiger Verwunderung ob des großen Trubels steigen die Fahrgäste aus dem TGV aus. Kurz darauf stimmt Europa-Park-Chef Roland Mack die französische Nationalhymne an und eine Mariachi-Band beginnt zu spielen.