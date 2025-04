Hubschrauber im Kreis Calw Warum die Bundespolizei das Nagoldtal überwacht

Es gibt Seiten im Internet, auf denen sich die Routen unzähliger Flugzeuge und Helikopter in Echtzeit verfolgen lassen. Auf einer davon war am Dienstag ein Hubschrauber der Bundespolizei zu sehen, der den Kreis Calw von Süden nach Norden durchquerte. Wir haben nachgefragt, was dahintersteckt.