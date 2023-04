1 Feuerwehrleute untersuchen den Zug, an dem es eine starke Rauchentwicklung gegeben haben soll. Foto: Einsatz-Report 24/Moser

Feuerwehr, Bundespolizei, Rettungskräfte und DB-Notfallmanager waren am Samstagabend am Gengenbacher Bahnhof im Einsatz, nachdem eine starke Rauchentwicklung gemeldet wurde.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wegen einer starken Rauchentwicklung am Waggon eines Güterzuges rückten am Samstagabend Feuerwehr, Bundespolizei, Rettungskräfte und Notfallmanager der Deutschen Bahn an. Die Einsatzkräfte konnten nach ihrem Eintreffen am Gengenbacher Bahnhof jedoch keine Rauchentwicklung am Güterzug feststellen, berichtet das Nachrichtenportal Einsatz-Report 24.

Die Feuerwehr unternahm noch weitere Erkundungsmaßnahmen, um herauszufinden, woher die vermeintliche Rauchentwicklung kam. Die Ursache für den Rauch ist bisher unbekannt. Die Bahnstrecke war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen für den Personen- und Güterverkehr gesperrt. Es kam zu Bahnausfällen und längeren Wartezeiten.