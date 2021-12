Gebäude steht in Flammen

Großer Brand in Villingen

4 Die Feuerwehr ist mit mehreren Trupps vor Ort. Foto: Eich

Rettungsdienst und Feuerwehr sind in der Großherzog-Karl-Straße in Villingen im Großeinsatz. Ein Gebäude brennt lichterloh.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Es brennt in der Großherzog-Karl-Straße in Villingen. An diesem Mittwoch um 16 Uhr schlagen aus einem eingerüsteten Haus die Flammen über mehrere Stockwerke. Personen werden vermisst, es konnte jedoch schon mindestens eine Person gerettet werden, die nun vom Rettungsdienst betreut wird. Die Löscharbeiten sind im vollen Gange. Die Feuerwehr sowie der Rettungdienst sind mit mehreren Trupps im Einsatz.

Feuerwehrleute arbeiten mit einer Drehleiter, es sind aber auch Einsatzkräfte im brennenden Haus auf der Suche nach Vermissten. Das Gebiet um die Straße ist abgesperrt, viele Schaulustige tummeln sich vor Ort. Wer kann, sollte das Gebiet großräumig umfahren oder umgehen. Auch für Fußgänger gibt es kein Durchkommen.

Ob es Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt. Ebenso ist ungeklärt, wie es zu dem Brand kam.