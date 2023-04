Was plant die Polizei im Kreis Rottweil?

1 Auch im Kreis Rottweil wird verstärkt geblitzt. Foto: countrypixel-stock.adobe

In dieser Woche will die Polizei im ganzen Land Temposünder aus dem Verkehr ziehen. Wie sieht es im Kreis Rottweil aus? Gibt es Schwerpunkte? Klar ist, dass eine Facebook-Seite in dieser Zeit verstärkte Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.









An diesem Montag startete die europaweite Verkehrsaktion „Speedmarathon“. Fahrer müssen sich deshalb auf vermehrte Kontrollen einstellen. Je nach Region wird die Aktion mit unterschiedlicher Intensität betrieben.

Die ganze Woche über verstärkte Kontrollen

Wie das Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage mitteilt, werden auch im Kreis Rottweil die ganze Woche über verstärkt Geschwindigkeitskontrollen stattfinden. Der Fokus liegt aber auf dem Freitag, 21. April, an dem der „Blitzermarathon“ stattfindet, an dem sich auch die Polizei Baden-Württemberg beteiligt. Dazu werden die polizeilichen Überwachungskräfte und -techniken verstärkt eingesetzt.

Kontrollstellen lageorientiert

Über Ausmaß und vor allem die räumlichen Schwerpunkte im Kreis Rottweil lässt das Präsidium nichts verlauten. „Die Kontrollstellen sind variabel und werden von der Verkehrspolizeiinspektion in eigener Zuständigkeit und lageorientiert festgelegt – daher können wir da leider keine konkreten Angaben zu den Örtlichkeiten machen“, so Sprecherin Nicole Minge.

Der Grund für den Blitzermarathon liegt auf der Hand: in der Verkehrsunfallstatistik ist die Unfallursache Nummer eins – bei rund einem Viertel aller Unfälle – nicht angepasste Geschwindigkeit, betont das Polizeipräsidium. Allerdings wurden beispielsweise beim Blitzermarathon 2021 gar nicht allzuviele Raser erwischt. An rund 50 Stellen im Präsidiumsbereich war geblitzt worden. Es gab 1136 Tempoverstöße. Nur acht Fahrer waren jedoch so schnell unterwegs, dass ihnen ein Fahrverbot drohte.

Hohe Zugriffsraten wird in dieser Woche im Kreis Rottweil jedenfalls wieder die Facebook-Plattform „Achtung Blitzer im Kreis Rottweil und Umgebung“ haben, auf der Autofahrer jene Blitzer, die sie am Straßenrand gesichtet haben, regelmäßig melden.