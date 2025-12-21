Großer Besucherandrang: Dorfweihnacht in Zimmern stimmt auf Weihnachten ein

Wie gewohnt auf große Besucherresonanz ist die Dorfweihnacht in Zimmern gestoßen. Wärmende Feuerstellen, Glühweinduft und der Nikolaus sorgten für vorweihnachtliche Stimmung.
Großer Besucherandrang am Samstagabend in Zimmern: In feierlicher Stimmung und bei Glühwein- und Waffelduft, Kinderpunsch und lodernden Flammen in den Feuerschalen begingen die Zimmerner Bürger am Vorabend zum vierten Advent ihre Dorfweihnacht. Alles war bestens organisiert und vorbereitet. Auf dem Dorfplatz im Oberdorf herrschte eine einladende und wohlige Atmosphäre.