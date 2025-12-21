Großer Besucherandrang: Dorfweihnacht in Zimmern stimmt auf Weihnachten ein

Wie gewohnt auf große Besucherresonanz ist die Dorfweihnacht in Zimmern gestoßen. Wärmende Feuerstellen, Glühweinduft und der Nikolaus sorgten für vorweihnachtliche Stimmung.

Großer Besucherandrang am Samstagabend in Zimmern: In feierlicher Stimmung und bei Glühwein- und Waffelduft, Kinderpunsch und lodernden Flammen in den Feuerschalen begingen die Zimmerner Bürger am Vorabend zum vierten Advent ihre Dorfweihnacht. Alles war bestens organisiert und vorbereitet. Auf dem Dorfplatz im Oberdorf herrschte eine einladende und wohlige Atmosphäre.

Zahlreiche Einwohner aber auch viele weitere Gäste aus der Gesamtgemeinde sind der Einladung gefolgt und wurden durch Schirmherr und Ortsvorsteher Andreas Fecker willkommen geheißen. Seine Dankesworte galten allen, die voller Engagement zum Gelingen der Dorfweihnacht beigetragen haben. Dazu wurde die Wagner-Werkstatt geöffnet und trug ihren Teil zum Erfolg der Veranstaltung bei.

Wärmende Feuerstellen, die aufgebauten Bistrotische sowie die angestrahlte Georgskirche sorgten unterhalb der beleuchteten Burg Hohenzollern für ein weihnachtliches Bild in der Ortsmitte.

Die Vereinswelt mitsamt Musik- und Schützenverein, Feuerwehr und Ortschaftsrat sorgten sich um das Wohl der vielen Besucher. So gab es an den aufgestellten Ständen und Wagen Schupfnudeln, Grillwürste und leckere Waffeln durch die Jugendmusik.

Nikolaus erzählt aus dem goldenen Buch

Mit viel Spannung warteten die jungen Gäste auf den Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht. Dieser wusste vieles aus dem goldenen Buch zu erzählen. Die Kinder des Kindergartens Sonnenschein sowie vom Naturkindergarten Waldwichtel bereicherten die Szene mit einigen gesungenen Weihnachtsliedern und motivierten zum Mitsingen.

Zusammen mit Knecht Ruprecht wurden die Kleinen reichlich beschenkt. Ein Ensemble des Musikvereins Zimmern musizierte inmitten der Besucherschar passende Weisen. Auf dem Dorfplatz und an den Verzehrständen war allerhand los und die Festlichkeiten rund um die Dorfweihnacht klangen erst zu vorgerückter Stunde aus.

Bürgermeister und Ortsvorsteher-Kollegen mit dabei

Ortsvorsteher Andreas Fecker zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf und der großen Besucherresonanz und bedankte sich außerdem bei Bürgermeister Roman Waizenegger und seinen beiden Ortsvorsteher-Kollegen Carmen Schoy und Joachim Breimesser für deren Kommen.