1 In musikalischer Bestform präsentierte sich am Samstag der Projektchor der Tuninger Stimmen, des Xangverein Niedereschach und des Sunthauser Chores SAM (Songs And More). Foto: Albert Bantle

Ein voller Erfolg war die Konzerttour der zu einem Projektchor zusammengeschlossenen Tuninger Stimmen, des Xangverein Niedereschach und des Sunthauser Chores SAM (Songs And More).









Unter dem Motto „Music is Freedom“ fand die Tour statt und nun ihren rundherum gelungenen Abschluss am vergangenen Samstagabend in der gut besuchten Bodenackerhalle in Fischbach.