Großer Bahnhof in Riedböhringen: Kardinal besucht Bea-Museum

Großer Bahnhof in Kardinal-Bea-Museum. Philippe Barbarin aus Frankreich informiert sich. Lothar Degen hat dabei eine besondere Rolle.
Große Aufregung herrschte unlängst beim Kardinal-Bea-Förderverein in Riedböhringen. Der Grund: An diesem Nachmittag erwartete der Verein hohen kirchlichen Besuch aus Frankreich. Der französische Kardinal Philippe Barbarin war zu Gast im Haus Maria Lindenberg bei St. Peter. Von dort aus plante er einen Tagesausflug nach Riedböhringen, um das Grab und das Geburtshaus von Kardinal Augustin Bea zu besuchen.