Der Kiri-Basar in Ringsheim war ein voller Erfolg.

Schlange standen zahlreiche Eltern am Samstag vor der Kahlenberghalle in Ringsheim schon eine halbe Stunde vor Einlass zum Kiri-Basar. Der gemeinnützige Verein „Kiri – Familien und mehr“ hatte wieder einen Kindersachen-Flohmarkt angeboten.

Das Besondere: Die gebrauchten Kleidungsstücke waren von den Mitgliedern des Vereins nach Größen sortiert und mit Preisen ausgezeichnet worden. So konnten die zahlreiche Mamas und Papas gezielt auf Schnäppchenjagd gehen.

Neben einer riesigen Auswahl an Kleidung gab es unter anderem auch gut erhaltene Spielsachen, Kinderwagen oder Kinderautositze.

Erlös wird für guten Zweck verwendet

Wie in den vergangenen Jahren wird der Verein einen Großteil seines Erlöses an die beiden Kindergärten und an die Schule im Ort spenden.