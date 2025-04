Großer Andrang im Städtle: Die Bilder vom Kunsthandwerkermarkt in Schiltach

19 Das Vorland lud zu einer Pause ein. Foto: Ziechaus

Ein echtes Wimmelbild wäre der Kunsthandwerkermarkt in den Straßen in Schiltach. Bei Frühlingswetter bummelten am Sonntag zahlreiche Besucher durchs Städtle.









Schon lange vor der Eröffnung am Sonntagmorgen wimmelte es in den Straßen um die Stadtbrücke. Die ersten Besucher hatten ihr Frühstück in Cafés ins Zentrum verlegt und gönnten sich dann einen lockeren Bummel über den 28. Kunsthandwerkermarkt im Städle. Da hätte Norbert Stockhus zur Belebung seines Stadtbildes keine Kugeln durch die Straßen rollen müssen. Den Markt betreute zum 28. und letzten Mal Marktmeister Klaus-Ulrich Neeb, der die Verantwortung künftig seiner Nachfolgerin Miriam Schmider überlässt.