Die katholische Pfarrgemeinde St. Bartholomäus feierte am Sonntag ihr Pfarrfest. Das Gemeindeteam hatte dazu zusammen mit anderen Gruppierungen der Gemeinde im Pfarrzentrum, im Saal sowie vor allem im Hof und der offenen Scheune alles bestens vorbereitet.

Das Pfarrfest war wieder ein Treffpunkt aller Generationen. Ausgiebig wurden die Möglichkeiten des Miteinanders und bei schönem Wetter vor allem unter der offenen Pfarrscheune das Angebot zur Stärkung genutzt. Dabei wurden auch die neu entstandenen Kunstwerke des Riesenpuzzles betrachtet. Unter den Besuchern wurde sich eifrig ausgetauscht, alle Generationen waren vertreten und machten auch in der Gestaltung mit verschiedenen Angeboten aktiv mit.

So hatte etwa die KJG im oberen Pfarrgarten ein Angebot für die Jugend, die Kolpingfamilie lud im Freigelände des Pfarrzentrums mit einem Spieltisch zum Mitmachen ein. Die soziale Nähgruppe war mit einem prall bestückten Stand an eigenen Handarbeiten präsent und der Eine-Welt-Laden bot eine vielseitige Auswahl aus seinem fairen Angebot zum Kauf an. An einem Stand wurde zudem über die Entwicklungshilfearbeit von „Support International“ berichtet.

Jugendkapelle sorgte für musikalische Unterhaltung

Vor Kurzem waren von der Organisation auch Frauen aus Kampala in Ettenheim, die über ihre Lebenssituation berichteten. Die Jugendkapelle der Stadtmusik Ettenheim unter Leitung von Christian Sade erfreute mit flottem Spiel und später kamen auch die Kinder der Kita St. Barbara, um mit Tanz und Spiel die Gäste zu unterhalten.

Hochbetrieb war natürlich an den Verpflegungsständen, denn auch beim Pfarrfest gilt, Essen und Trinken hält Leib und Seel’ zusammen – vor allem in angenehmer Gesellschaft, beim Plaudern, Hören und Mitmachen. Stark umlagert war der Backofen, an dem die Flammenkuchen großen Absatz fanden. Für die Getränke stand eine große Auswahl zur Verfügung, ebenso ein großes Kuchenangebot, alles aus Ettenheimer Backöfen für diesen Anlass zahlreich gebacken und gespendet. Alles in allem war es wieder ein wohlgelungenes Pfarrfest, bei dem viele Kontakte geknüpft oder neu belebt wurden und auch deutlich wurde, wie wichtig das ehrenamtliche Wirken für eine gelingende Gemeinschaft ist.